Pevačica Maja Nikolić progovorila je jednom prilikom o prevarama, pa je navela svog prijatelja kao primer.

Naime, pevačica danas ne voli previše da priča o svojim partnerima, te intimni život čuva samo za sebe, a aferu prijatelja javno je iznela, što je mnoge iznenadilo.

- Ja smatram da ne postoji veran muškarac! Danas je to retka, zaštićena vrsta. Ovo pitanje postavljam svim svojim prijateljima i na osnovu procene, ne mogu da kažem da ima jedan posto takvih muškaraca, rekla je Maja, pa je dodala:

- Imam prijatelja koji ima ženu i decu, sa kojom je u skladnom braku a u susednoj državi drugu ženu. U trećoj ima ljubavnicu, i njima je sve to normalno! To su sve moćnici, ozbiljni i ugledni ljudi! Mnogo prijatelja imam koji transparentno imaju i ženu i ljubavnicu. Njihove žene znaju za to, njih zanima samo da on donosi novac u kuću i njoj dobro -rekla je Maja u emisiji "Magazin in".

Obožava da se takmiči u rijalitiju

- Maja Nikolić je inače, nekoliko puta je učestvovala u rijaliti programima, te je otkrila i zbog čega.

- Ne smem da pričam o tome koliki mi je bio honorar kad sam ulazila u rijaliti programe, zabranjeno je ugovorom, ali mogu da kažem da sam dobila više nego što je glavna nagrada bila u to vreme.

Ja sam svaki put ulazila zbog novca. Ja sam samohrana majka dva sina, koja sam odgajila bez alimentacije. Svaki put sam ušla da bih njima obezbedila bolji život i kupila stan.

