Mira Škorić, koja je nedavno žestoko izvređala Svetlanu Cecu Ražnatovićku i njene atribute, bila gošća podkasta makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, gde je govorila o nekadašnjoj bliskoj prijateljici i njenoj vezi sa "zemunskim klanom".

- Ona je bila optužena da je tražen alibi od nje kada je ubijen pokojni premijer Zoran Đinđić. Ti ljudi su tražili to od nje. Zašto nisu tražili od mene? Ja se s njom tada nisam družila, ali znam sve što se dešavalo. Ne tvrdim da je bila umešana u ubistvo, neću to da kažem, ali se družila s tim ljudima. Ipak, istina nikada nije do kraja izašla. Zašto si bila primorana da ti neko traži alibi za takvu stvar? - rekla je Mira.

Na pitanje da li je istina da je Ceca navodno bila u vezi sa pripadnikom "zemunskog klana", Škorićeva je odgovorila:

- Bila je u vezi sa nekim iz "zemunskog klana". Ne mogu da pričam i da imenujem. Ne pada mi na pamet. Ako treba, zna se gde ću pričati. Ako to može da se nazove ljubavnom vezom, ali jeste bio ljubavni akt.

Naposletku, Škorićeva je pomenula i Acu Lukasa i estradnog menadžera Sašu Mirkovića.

- Ona treba da smiri strasti. Sve radi podmuklo. Sve što se dešava Aci Lukasu i Saši Mirkoviću izlazi iz njene kuće. Nek me tuži, volela bih da tuži njega.

- Kada je završila u pritvoru, mi smo pravili o ozbiljan skup. Ako budem primorana, ako ti budeš krenula meni da saplićeš noge, da radiš ovo što radiš, neće biti dobro. Može da joj ugrozi slobodnu, ozbiljno da joj ugroze mir, da ne može da spava. Upozoravam je da ne radi prema meni ovakve stvari. Bolje zmija da je ujede nego ja. Hoću reći, ja iskreno ne bih baš z*jebavala sa mnom, jer ja nemam strah ni od koga - rekla je Mira Škorić, koja je ispričala i kad su se njih dve upoznale i kako je bilo tokom "Sablje".

