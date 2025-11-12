Slušaj vest

Voditeljka Nikolina Pišek i dalje vodi žestok imovinski rat sa svekrom Mišom Grofom i to još od 2022. godine, kada je u maju njen suprug Vidoje Ristović iznenada preminuo.

Ostavinska rasprava nije ni počela

Iako je od tada prošlo tri i po godine, ostavinska rasprava i dalje nije započeta. Prema rečima našeg izvora, sve stoji upravo zbog Vidojevog oca Vitora Ristovića, poznatijeg kao Miša Grof, koji, navodno, na sve načine pokušava da stopira proces podele imovine između njega, udovice njegovog sina i ostalih članova porodice.

- Ostavinske rasprave se obično rešavaju u prvih godinu dana. Međutim, u ovom slučaju nije napravljen ni popis imovine, niti je započeta rasprava, jer Miša Grof ne dozvoljava da se uđe u stan i izvrši popis. Bilo je nekoliko pokušaja, ali bezuspešno. Sada bi notar trebalo da izda naredbu da se uz pomoć policije pristupi popisu imovine. Sud je već više puta vraćao predmet i davao nalog da se sprovede izvršenje, ali notar koji vodi slučaj još ništa ne preduzima - tvrdi izvor za Kurir.

Kako smo saznali, predmet ostavinske rasprave bi trebalo da budu brojne pokretne stvari, kao i umetnine koje je posedovao Vidoje. Što se tiče nekretnina u zgradi na Vračaru, prema podacima iz katastra nepokretnosti, Miša ima četiri stana, dok se jedan vodi na Vidojevu majku Mariju Zdravković.

Nikolina: "Dobila sam ga na sudu, a nije mi isplatio odštetu"

Pozvali smo Nikolinu, koja nije želela da priča na ovu temu, ali je u nedavnoj izjavi za Kurir potvrdila da ostavinska rasprava još nije započeta.

- Dobila sam nekoliko tužbi protiv njega, ali to je bilo još prošle godine. Trebalo je da dobijem i finansijsku odštetu, koja mi još nije isplaćena. Meni je muka od komentarisanja toga. Pokušala sam ljudski da rešim sve, ali s njim ne može drugačije. Još nije započeta ni ostavinska rasprava - rekla je Nikolina za Kurir.

Pokušali smo da dobijemo i komentar od Miše Grofa, kojeg smo zvali više puta, ali nam se on nije javljao.

Miša Grof: "Ona ne može deliti moju imovinu!"

Podsetimo, Miša Grof je ranije isticao kako on poseduje veliki broj nekretnina i da Nikolina nema pravo na njegovu imovinu, jer, kako kaže, sve što poseduje, nasledio je.

- Ona ne može deliti moju imovinu! Kako bi ona delila moju dedovinu? Nasledio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj. To je bilo oduzeto mom dedi i vraćeno je meni. Nasledio sam i grobnicu od mramora i bronze na Novom groblju, koja vredi pola miliona evra. I sada, kako bi ona mogla da deli sa mnom imovinu moga dede i oca moje majke? Šta će ona deliti, ja ništa ne razumem?! Sve se vodi na mene - govorio je Miša ranije za Kurir.

On je takođe otkrio da njegov pokojni sin Vidoje ima ogromnu kolekciju antikviteta i umetnina, čija vrednost ide i do stotinu hiljada evra po komadu.

Neću valjda dozvoliti da antikvitete koje je on voleo ona nosi u Hrvatsku ili razvlači ovde i prodaje ih! On ih je voleo i kupovao, ali ne njenim novcem, nego mojim! - dodao je tada Grof.

