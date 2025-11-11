Slušaj vest

Nakon što je Anita Stanojlović ušla u Elitu 9 potegla se priča o raskidu nje i Anđela Rankovića nakon Elite 7.Anita i Anđelo su u nekoliko navrata iznosli svoje strane i priče o sukobima koje su imali, te se potegla priča o sukobu nakon raskida koji se desio tokom Nove godine kada je Anita došla u klub u kojem je Anđelo bio sa novom devojkom.

Nakon svega što je Anita iznela, oglasila se Anđelova bivša devojka, Ana, koja je bila sa njim te večeri kada se desila žestoka rasprava Anite i Rankovića:

- Želim da se obratim povodom prozivki koje je na moj račun uputila Anita, a tiču se događaja za Novu godinu. - započela je Ana.

- Pre svega, da razjasnim — Anđela Rankovića poznajem dugi niz godina. Naš odnos datira i pre njegove veze sa Anitom, a nastavljen je i nakon toga. Sve što se dogodilo između njih dvoje nikada nije remetilo naš odnos, koji je danas stabilan i zaista fenomenalan. Sve Anđelove izjave u vezi sa novogodišnjim događajem su istinite i potkrepljene dokazima, uključujući i snimke koji jasno prikazuju šta se zaista dogodilo. Istina je da je Anita došla u lokal u kojem smo se nalazili, iako je znala da Anđelo ima novu devojku. Namerno je sela na mesto ispred čuvenog ogledala, pokušavala je da me isprovocira pogledima, ali joj to nije uspelo. Nakon toga je izgubila kontrolu i otišla za njim u kancelariju kada je krenuo po naše stvari. - rekla je Ana.

Ana: "Niko nema pravo da širi dezinformacije o meni"

Ana je istakla da će se zbog javnih prozivki obratiti nadležnim službama.- Što se tiče njenih javnih prozivki i nazivanja pogrdnim imenima, kao i lažnih tvrdnji da sam imala „OnlyFans“ nalog — za to će, putem nadležnih službi, svakako odgovarati. Niko nema pravo da širi dezinformacije o meni niti da me uvlači u javni prostor bez moje dozvole. Ako ima problem sa tim što su devojke poput mene ostvarene, uspešne i izgledaju odlično, dok ona bira da ulazi u rijaliti programe radi zarade — to je njen lični izbor i stvar njenih nesigurnosti. Međutim, to joj ne daje pravo da izmišlja i širi laži o drugima, misleći da to neće imati posledice. - dodala je ona pa je otkrila zbog čega se javila:

Do sada nisam želela da se oglašavam, jer mi ovo nije ni potrebno ni prioritet. Ali smatram da je vreme da zaštitim sebe i Anđela od daljih napada i neistina. Ovoj osobi je, po svemu sudeći, neophodna stručna pomoć, jer očigledno i dalje živi u prošlosti i ne može da prihvati realnost. Umesto da se bavi tuđim životima, trebalo bi da se okrene sebi i svom unutrašnjem miru. - rekla je Ana pa je otkrila da će tužiti Anitu:

- Za kraj, poruka svim ženama: devojke koje su sigurne u sebe i svoju lepotu nemaju potrebu da to stalno ističu i traže pažnju na račun drugih. Ubuduće, molim da se Anita uzdrži od širenja lažnih informacija i javnog prozivanja, jer ću preduzeti sve pravne korake ukoliko se ovo ponovi.

Kurir.rs/ Pink.rs

