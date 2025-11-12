"MILJANA KULIĆ ILI MAJA NIKOLIĆ" Goca Tržan dobila neočekivano pitanje usred emisije: Ovaj odgovor sve je iznenadio
Goca Tržan, koja sa Ivanom Marinkovićem ima ćerku Lenu, dobila je pitanje da bira koga bi ugostila u svojoj emisiji - Miljanu Kulić ili Maju Nikolić, a njen odgovor svi su čekali sa nestrpljenjem.
Naime, Goca Tržan je gostovala u "Amidži šou", a jedno pitanje ju je posebno iznenadilo. Posle kratkog razmišljanja, Goca je dala odgovor koji su svi čekali.
- Koga bi radije u svojoj emisiji kao gošću zvala, Miljanu Kulić ili Maju Nikolić, da moraš jednu?
- Auh! Maju Nikolić, svašta bismo imale da popričamo - rekla je Goca kroz osmeh.
Inače, bivši muž Goce Tržan, Ivan Marinković je dobio dete sa rijaliti učesnicom Miljanom Kulić.
Jednom prilikom je Goca Tržan otvorila je dušu o ćerki Leni, ali i njenom polubratu Željku.
- Lena ne treba da razmišlja o Ivanovom sinu. Ona ima 13 i po godina. Tek kada bude punoletna moći će da se izjasni - rekla je Goca na ovu temu.
- Zasad ona ima Rašu i mene, i to je to. Lena ima stav, oštra je, izrazila je želju da bude advokat, ima jezičinu, prokletnica! (smeh) - dodala je za domaće medije.
Podsetimo, Goca je nedavno istakla kako njen suprug Raša Novaković doživljava Lenu kao svoju ćerku, kao i da Lena nikada ne pita za oca.
- Lena ne kontaktira sa svojim biološkim ocem. Zato što je on u rijalitiju već tri godine. Iz tog rijalitija ne izlazi. Ona ni ne želi da ima komunikaciju sa njim - kazala je ona.