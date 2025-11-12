Slušaj vest

Goca Tržan, koja sa Ivanom Marinkovićem ima ćerku Lenu, dobila je pitanje da bira koga bi ugostila u svojoj emisiji - Miljanu Kulić ili Maju Nikolić, a njen odgovor svi su čekali sa nestrpljenjem.

Naime, Goca Tržan je gostovala u "Amidži šou", a jedno pitanje ju je posebno iznenadilo. Posle kratkog razmišljanja, Goca je dala odgovor koji su svi čekali.

- Koga bi radije u svojoj emisiji kao gošću zvala, Miljanu Kulić ili Maju Nikolić, da moraš jednu?

- Auh! Maju Nikolić, svašta bismo imale da popričamo - rekla je Goca kroz osmeh.

Inače, bivši muž Goce Tržan, Ivan Marinković je dobio dete sa rijaliti učesnicom Miljanom Kulić.

Jednom prilikom je Goca Tržan otvorila je dušu o ćerki Leni, ali i njenom polubratu Željku.

- Lena ne treba da razmišlja o Ivanovom sinu. Ona ima 13 i po godina. Tek kada bude punoletna moći će da se izjasni - rekla je Goca na ovu temu.

- Zasad ona ima Rašu i mene, i to je to. Lena ima stav, oštra je, izrazila je želju da bude advokat, ima jezičinu, prokletnica! (smeh) - dodala je za domaće medije.

Podsetimo, Goca je nedavno istakla kako njen suprug Raša Novaković doživljava Lenu kao svoju ćerku, kao i da Lena nikada ne pita za oca.