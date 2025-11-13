Slušaj vest

Zbog uloge u filmu "Hajduk u Beogradu" Dragan Mićanović (55) morao je da se ofarba. Reditelj filma Milan Todorović rekao je da je glumac mnogo osedeo te su zbog ove role morali da ga podmlade.

U privatnom životu Draganu sede vlasi ne smetaju, ali ima poznatih muškaraca, koji ne vole na svojoj glavi da vide belu kosu. Oni ipak o tome ne pričaju u javnosti, ali njihov izgled govori sve.

Brega išao i na fejslifting

Jedan od onih koji redovno farba svoju kosu je čuveni muzičar Goran Bregović. On je svojevremeno, prema pisanju medija, išao i na fejslifting, te ga mnogi hvale što i sada kada ima 75 godina vodi računa o svom izgledu.

U martu ove godine, kada je proslavljao svoj rođendan na Fejsbuk profilu jednog magazina objavljene su njegove fotografije, a pozitivni komentari su se nizali.

- Nego šta nego da farba kosu. Što da ne! Ne stoji svakom sedo! Sedo može biti odvratno! Sve pohvale za izgled u 75. Izgleda čovek ko neko od 50! Bravo - jedan je od komentara.

Ulje za kosu stiže iz Egipta

Sede vlasi kod frizera prekriva i Zdravko Čolić (74). On je inače poznat kao neko ko vodi računa ne samo o svom izgledu već i o zdravlju. Redovno vežba i ide u hiperbaričnu komoru, a poseban akcenat stavlja na svoju kosu. Farba se isključivo bojom prirodnog sastava, a dlaku neguje uljem semena crnog kima koje mu stiže iz Egipta. Kosu pere šamponom od koprive.

Redovno se farbaju i folk legende Mile Kitić (73) i Mitar Mirić (68).

Mitra je svojevremeno odao brat.

- Mislim da je mom bratu trenutno najveći problem što stari. Jeste njega popularnost promenila u jednoj meri, ali najviše ga plaši što prolaze mladost i lepota. On se plaši da neće više biti lep, on se farba - rekao je za Kurir 2021. godine Mitrov brat Sava.

Posebna nega

I sam Mitar je jednom prilikom izjavio da kosu posebno neguje, ali je istakao da mu podmlađivanje nije potrebno.

- Bavim se takvim poslom da moram da vodim računa o svom izgledu. Nisam imao krizu srednjih godina, tako da ne bih radio nikakvu korekciju na licu - rekao je svojevremeno Mitar.

I Mile Kitić je tada priznao da o kosi vodi računa.

- Kad pričamo o frizuri, nemam puno kose, ali svakako vodim računa o njoj. Iskren da budem, da ne radim ovaj posao, sigurno bih se zapustio. Ovako zbog publike moram da vodim računa i da im na neki način budem interesantan kada je u pitanju stajling - kaže folker Mile Kitić.

O tome da njih dvojica farbaju kosu jednom prilikom je govorio Ivan Gavrilović.

- Ne mogu da se prilagođavam trendu i da živim tim životom. Zamislite Mitar Mirić i Mile Kitić se farbaju. Sada se svi farbaju. Ja se ne farbam, hvala Bogu, ali mnogi pevači da. Pa i Čola se farba - rekao je Ivan pa ispričao šta se dogodilo Momčilu Bajagiću Bajagi (65), koji takođe prekriva sede i to crnom farbom.

- Bajagi je jednom, kada je pada kiša, procurela farba niz čelo, nije uhvatila lepo farba.

I pevač Bora Drljača, koji je preminuo 2020. u 80. godini je farbao svoju kosu.

