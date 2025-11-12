Slušaj vest

Sukob koji je svojevremeno drmao javnost jeste između pevačica Maje Nikolić i Goce Tržan. Nikolićeva je tvrdila da je Goca ljubomorna na nju zbog profesionalnih, muzičkih uspeha, ali i dostignuća na polju ljubavi.

"Sa mnom je teško svađati se jer ja ne ulazim u polemike, osim kad sam sto posto sigurna da sam u pravu. U slučaju konkretno Maje Nikolić, mi smo videli već sva njena ludila. Svašta sam nešto od nje doživela i to ničim izazvano. Ženu nikada u lošem kontekstu u usta nisam uzela, ali ne možeš sad ti da pretpostaviš šta će neko da uradi", rekla je Tržanova prvo.

Maja je odmah stavila do znanja da Goca "nije kompetentna da je komentariše". Iskritikovala joj je pevačke kvalitete, ali i ljubavne izbore, pa u sve umešala i Gocinog supruga, bubnjara Rašu Novakovića.

- Ne znam odakle je sad ispala Goca Tržan, pa je mene našla da komentariše. Ajde da me je komentarisao neki ozbiljan pevač... Zna se da je u Tap 011 uvek pevala Ivana Peters, a ne Goca Tržan. Nije merodavna da me komentariše na nivou pevačice zato što nije pevač niti umetnik, ona je samo zabavljač. Nije merodavna da me komentariše kao neko inteligentan, jer je njen brak sa osobom koja je dvadeset godina mlađa od nje i sa osobom koja je bubnjar, koji košta od 50 do 100 evra, kao i svi drugi bubnjari... To govori o nivou njene inteligencije. Biti kuguarka u 50 godina i izgledati kao Goca Tržan je jako smešno. Kuguarke zna se šta su - Šeron Stoun, Brigit Nilsen... Zna se kako izgledaju kuguarke na zapadu. Nije merodavna na nijednom nivou da me komentariše", uzvratila je Nikolićeva.

Kako je dalje navodila, shvatila da je Goca mrzi kada je svojevremeno u "Pinkovim zvezdicama" takmičarima savetovala da zaobilaze pesme Maje Nikolić.

"Svađa između mene i Goce Tržan datira od momenta dok je bila u žiriju "Pinkovih zvezdica". Tada je desetogodišnjem detetu, koje je otpevalo moju pesmu "Odlazi", za koju sam u 17. godini dobila tri prve nagrade na Mesamu i iz Ništa, iz školske klupe, pobedila pet zvezda - Maju Odžaklijevsku, Cecu Slavković, Madam Piano, Divlji kesten... Goca je detetu rekla: "Nemojte da pevate pesme Maje Nikolić, jer su to bezveze i retro pesme i nisu za ovo takmičenje". Koliko moraš da budeš glupa da kažeš da za takmičenje kao što su "Pinkove zvezdice" nije pesma koja je teška, koja je dobila tri prve nagrade i sa kojom je počela moja karijera?! Praktično, pljunula je po celoj mojoj karijeri! Umesto da da detetu dobar savet, jer se dete potrudilo i skinulo pesmu sa svim ukrasima, ona je rekla: "Ta pesma je bezveze, nemojte pevati balade Maje Nikolić". Odatle potiče njena mržnja prema meni", objasnila je Maja.

"Bila je sa njim dok je bio u braku"

Osim toga, Maja se prisetila kako je Goca, prema njenoj priči, nju zamrzela još mnogo pre "Pinkovih zvezdica", i to jer je navodno želela da bude s muškarcem sa kojim je Nikolićeva tada bila.

"Takođe, mrzi me i zbog toga što je svojevremeno čekala tri godine da raskinem vezu s jednim muškarcem, čije ime se vrti po novinama svakodnevno. Trenutno je vezan za "Zadrugu", a nije u "Zadruzi", non-stop ga tamo pominju", istakla je Maja, a potom otkrila da se radi o Aci Buliću, sinu Jusufa Juse Bulića koji je ubijen 4. maja 1998. godine .

"To je bilo davno. Čekala je da raskinem sa njim, on tada nije bio oženjen. Aca Bulić i ja smo raskinuli i on je tada otišao u London kako bi se oženio sa nekom drugom ženom. Rekla sam: "Meni to ne odgovara, ja da budem sa oženjenim čovekom ne pada mi na pamet", bez obzira što smo u Beogradu živeli, družili, voleli se... Ta naša priča je trajala tri godine. Goca Tržan je sa čovekom, mojim bivšim momkom, bila nakon mene, i to - bila je sa njim dok je bio u braku! Razlika između mene i Goce Tržan je ta što ja ne spavam sa oženjenima, što izuzetno poštujem svetinju braka, decu, familiju i porodicu jer postim i pričešćujem se. Ne da nije kuguarka, ona je dno i margina srpske estrade koje preko leševa i radeći svakakve stvari, spavajući sa tuđim muževima i momcima. Čekala je da raskinem sa njim, da bi ona nakon toga bila u šemi sa oženjenim čovekom, jer se on oženio u međuvremenu. Ta netrpeljivost potiče od tada, eto da vam kažem i nešto što niste znali do sada", govorila je Maja.

"Ljubomorna je na mene jer je ona sve u pokušaju. Pevačica u pokušaju, jer nikada nije dobila nijednu nagradu, ni na jednom festivalu, pevala je uvek Ivana Peters... Nikakav pevač, radila sam sa njom, znam, nikakav pevač uživo. Uskoro će izgubiti svoj glas jer ne radi na njemu, za par godina više neće moći ni da peva, to tvrdim. Ljubomorna je na mene jer nije nikakav pevač, a ni nikakva kuguarka - uporedite moje slike, sa 48 godina, i njene. Imam 51 kilogram, izgledam isto kao i 2000. godine. Ako već neko treba da bude kuguarka, neka se ugleda na mene, šta znači dobra riba. Neka se ugleda na mene i što se tiče nagrada, imam 26 prvih nagrada, a ona nije merodavna ni da stoji pored mene ni da mi drži mikrofon, a kamoli da me komentariše", zaključila je Nikolićeva tada.

