Slušaj vest

Javnost već treću godinu zaredom neprestano polemiše o burnim dešavanjima između bivših partnera Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, ali i Stanije Dobrojević, Asminove doskorašnje devojke.

Aneli je mnogo puta u "Eliti" optužila Staniju da je ljubavnica koja joj je "preotela muža", da bi dve godine kasnije, u aktuelnoj sezoni, demantovala samu sebe priznavši da nije prevarena, već ostavljena, nakon čega je Asmin stupio u odnos sa starletom.

Međutim, ona je iznela nove optužbe na Stanijin račun, istakavši da je starleta bila upućena u Anelin zajednički život sa Asminom putem TikToka.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić u Eliti 9 Foto: Printscreen

- Fanovi mi šalju isečke iz neke sporedne emisije gde je, navodno, doveden neko da lažno svedoči da mi je poslat Anelin profil. To je apsolutna neistina i laž. Da, možda je ta osoba pisala nešto poput: "Pitaj frajera gde mu je žena i dete" i komentarisala: "Nemaš dobro d**e", ali to nisam uzela ni najmanje ozbiljno. Ali Anelin profil mi nikada nije poslat, to je čista laž. I iskreno, da li je neko nešto poslao pre dve godine, koga to danas uopšte zanima? - navela je Stanija za "Pink" i dodala:

- Dakle, pošto se već bavite takvim glupostima, naglašavam istinu - nikada niko nije poslao njen profil i nisam ni znala da ona postoji dok nije ušla u rijaliti. Ona je znala za mene, ja za nju nisam, i iskoristila je to za svoj ulazak u "Elitu". To je jedina istina, ma koliko nekima ne odgovarala. Tvrdite da imate "screenshot" da je poslat njen profil? Slobodno ga iznesite javno. Pošto taj dokaz ne postoji, jasno je da vam cela ova spletka pala u vodu. Na kraju, ona možda jeste Asminova žrtva, ali moja nije. Ovaj bedni pokušaj da se od nje napravi moja žrtva zasnovan na lažima samo vas je raskrinkao. Toliko je providno da je smešno. Bolje da se ti fanatici i "stado" bave nečim drugim. I to bi bilo to.

Stanija očajna: "Asmin me je obmanuo"

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen

Starleta Stanija Dobrojević je, podsetimo, bila u vezi sa Asminom Durdžićem, a nedavno je otkrila kako joj deluje to što je Aneli rekla da je razume, jer se potegla tema da Luka u rijalitiju "Elita" gleda Maju na isti način kao i Asmin.

- Moguće je da me razume. Meni je najvažnije da ja nisam nikada imala u planu da joj nešto uzmem. Za nju sam saznala onog trenutka kada je rekla da sam ja njoj uzela muža i oca njenoj ćerki, kada se pojavila u ''Eliti 7''. On se meni predstavio kao slobodan momak, ona to mora da shvati da me je obmanuo i slagao. Nikada ne bih bila lubavnica, jer ja muškarcu moram da budem prva i jedina - jasna je bila Stanija.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: