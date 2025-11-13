Slušaj vest

Maja Nikolić ne odustaje od želje da pobedi na „Pesmi za Evroviziju“ i ove godine predstavlja Srbiju na velikoj sceni. Nakon neuspeha koji je doživela na prethodnom takmičenju, pevačica je ponovo rešila da okuša sreću i prijavila nove numere.

Otkrila je da je predala dve pesme bržeg ritma i da veruje kako će ovog puta imati više sreće i uspeha.

- Znam da vas interesuje, predala sam dve brze pesme za Izbor za pesmu Evrovizije i očekujem prolazak - rekla je Maja u obraćanju na Instagramu.

Kako je dodala, ona će Novu godinu provesti u Beogradu, a na njenom nastupu će svi prisutni imati priliku da poslušaju numere.

- Ko dođe pustiću mu pesme iz telefona, ne smeju da izađu u javnost - rekla je ona.

Obratila se javno Oliveri Kovačević

Podsetimo, Nikolićka nije uspela da prođe u finale "PZE 2025", pa se javno oglasila i zahvalila Oliveri Kovačević.

- Hvala draga Olivera za sve - napisala je Maja.

Maja je tokom drugog polufinala otkrila da joj je Olivera Kovačević pozajmila haljine za nastup.

Maja Nikolić nedavno je doživela nezgodu na probama za "PZE 2025" i polomila nogu, ali to nije zaustavilo njen žar za promenama.

- Ovo mi nije haljina za nastup, i neću da se vidi gips, nemoj da je neko glasao zbog gipsa. Imam bolova, ali sam dobila tri injekcije. Moj sin mi je najveća podrška večeras. Olivera Kovačević mi je donela tri prelepe haljine, hvala RTS-u. Dobila sam frizera, najlepšu šminku. Ja sam se rasplakala danas, to mi je najveći poklon - rekla je Maja.