Pevačica Katarina Živković i bivša rijaliti učesnica Kija Kockar, njena nekadašnja prijateljica, već danima vode medijski rat. Kija se sada oglasila na društvenoj mreži "X" gde je pokazala listu svih korisnika koje je tu blokirala.

Naime, Kija je prvo pokazala listu na kojoj su bila tri profila "Just Posting LA", Andrew Tate, a među njima se našao i njen bivši muž Slobodan Sloba Radanović.

Nakon toga, Kija je dobila poruku od jednog pratioca da "nije dovoljno na Tviteru ako nema blokiranih bar 300 naloga", nakon čega je Kija donela odluku i blokirala bivšu prijateljicu Katarinu Kaću Živković.

- Evo, dobro si me podseti, dodala sam na blok listu moju bivšu drugaricu - napisala je Kija.

Blok lista Kije Kockar

Kaća Živković se javno obratila Kiji

Kaća je ispričala kako smatra da Kija ima psihičkih problema, te da joj je žao što joj je verovala i zavolela.

- Ne znam gde gori, suza nema razloga da bude bar sa moje strane. Ljuta sam, ali na sebe, ne mogu da verujem da je moja procena toliko loša i da sam pustila u svoj život osobu koja vapi da joj se pomogne. Mislim na psihijatra, stručnu pomoć, toj devojci treba pomoći, njoj stvarno nije dobro - rekla je Kaća.

Kaća Živković

Kija otkrila identitet njenog partnera

Kaća svog partnera po imenu nikada nije pominjala u javnosti. A Kija je otkrila da je u pitanju Nebojša Stojković Stojke.