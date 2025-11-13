Slušaj vest

Nisu samo dame na estradi u ratu. I pripadnici jačeg pola i te kako vode žestoke borbe. Ovoga puta u centru pažnje su pevači Dragan Kojić Keba i Bojan Bjelić, koji su se našli u svojevrsnom verbalnom sukobu nakon nastupa kandidata u takmičenju Zvezde Granda.

Sve je počelo kada je takmičar Veljko Jovanović, izvodeći Bjelićevu pesmu “Duh iz bombonjere”, dobio komentar od Kebе, koji je tom prilikom rekao da je reč o “jeftinoj pesmi”. Ova izjava izazvala je burne reakcije, naročito jer je sam autor pesme bio prisutan na snimanju, kako bi podržao mladog kandidata.

Nekoliko dana kasnije, Keba je povukao svoju izjavu, tvrdeći da nikada nije rekao da je pesma “jeftina”, iako se na snimku jasno čuje njegova izjava.

Bjelić je potom reagovao na društvenim mrežama, izrazivši nezadovoljstvo zbog Kebinog komentara i kasnijeg poricanja. Tim povodom, on je u izjavi za medije otvoreno prokomentarisao čitavu situaciju:

- Koliko znam, Keba kao član žirija treba da komentariše pevanje kandidata, a ne pesmu koju je kandidat odabrao. Da bi me dotakao komentar o tome da li je pesma “Duh iz bombonjere” jeftina ili skupa, mora doći od mnogo relevantnije i kompetentnije osobe čije mišljenje cenim i poštujem kada je u pitanju vrednost nečega -rekao je Bjelić.

On je dodao i da smatra neprimerenim Kebino poricanje izjave koja je zabeležena kamerom:

- Gospodinu Kojiću bi bolje bilo da se drži ogledala ispred sebe i svojih “skupih” obrva, jer sama situacija da je nešto izgovorio pred kamerama, a kasnije tvrdio da to nije tačno, dovoljno govori o kakvom se čoveku i karakteru radi - zaključio je Bjelić.

Estradni svet očigledno ni ovog puta ne miruje, a da li će doći do pomirenja između dvojice pevača ili će ovaj sukob dobiti nastavak, ostaje da se vidi u narednim epizodama Zvezda Granda.