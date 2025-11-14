Slušaj vest

Luka Vujović imao je priliku da putem snimka čuje kako ga Anita Stanojlović hvali na svakom koraku, a malo potom usledila je neprijatna situacija sa Aneli Ahmić.

- Kako gledaš na ovo što je Anita rekla? - upitao je voditelj.

- Aniti i treba da se dopada neko crn, markantan. Ona je crnomanjasta, meni samo fali još pola metra do dva metra, ali dobro - kazao je Luka.

- Kako komentarišeš Lukin odgovor? - upitao je voditelj.

- Nemam komentar. Neka prođe vreme, puštam ga da govoriš šta želi - rekla je Aneli.

- Milane, jasno je šta sada Aneli radi. Provocira stalno. Ona dobacuje stalno da će mi se osvetiti i pokazati. Evo, 'ajde, da vidim - rekao je Luka.

- Ako nastaviš ovako, gori neprijatelj ćeš mi biti - rekao je Aneli.

- O kakvom snimku se priča ovde, 'ajde neka mi neko kaže? - upitao je Luka.

- Miljana je rekla nama da je Aneli rekla da si je snimao tokom se**a - kazala je Matora.

- Vaše pravo da verujete kome želite. Aneli, sramoto jedna, ako si ovo ikada rekla, treba da te bude sramota - dodao je Luka.

Lukina mama poručila: "Neće mu biti dobro kad sazna sve"

Njih dvoje su pre nekoliko dana raskinuli veridbu u Beloj kući, da bi ubrzo došlo do pomirenja koje je u svom stilu prokomentarisala njegova majka Biljana Vujović.

- Luka kad sazna ono što svi znamo napolju, neće mu biti dobro! Volela bih da uđe Đedović, pa da vidimo kako će Aneli da se suoči sa činjenicom šta je sve Luki pripremala napolju.

- Moj Luka je zaista neprepoznatljiv. On mene poznaje i mora da razmišlja i dođe do zaključka da ja nikada ne bih tek tako rekla da ne želim da mi Aneli uđe u kuću. Ako se Aneli pokaje i sve prizna... Kao što sam uvek govorila, jedno veliko izvini može sve da promeni - izjavila je ona za "Pink".

