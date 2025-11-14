Slušaj vest

Pobednica sedme sezone rijaliti programa “Elita“ Anita Stanojlović nedavno se ponovo uselila u Belu kuću i otpočela je takmičenje za pobedu u aktuelnoj sezoni. Anita se nakon burnog raskida ponovo našla na istom mestu sa bivšim partnerom Anđelom Rankovićem, a svađe između bivših partnera otpočele su od trenutka kada je kročila na imanje u Šimanovcima.

Iako su javno pričali o brojnim situacijama u njihovom životu, postoje i one o kojima i dan danas ćute, a njena drugarica Tamara Radoman upućena je u svaki segment njenog života, a sada je prvi put progovorila o romansi svoje drugarice Anite Stanojlović i Anđela Rankovića.

- Ne znam ni sama odakle da krenem, pre neko veče imali smo priliku da slušamo ispovest, ali više je Anđelo pričao, a ona je zaćutala iz razloga što želi mir iz nekih svojih razloga spolja koje ona želi tim ćutanjem da zaštiti. Ono što posedujem nije u mom telefonu, već na drugom mestu gde su i dokazi od fotografija, audio i video snimaka do razne papirologije, izveštaja od policije i doktora. Anitin telefon je kod mene i tu ima dosta stvarčica, ali ne toliko koliko ima na jednom mestu gde su svi dokazi. Upućena sam u sve, ali sigurna sam da postoje i neke stvari koje je Anita sačuvala od svih nas- istakla je Tamara na samom početku za medije i onda se osvrnula na njihove prve sukobe nakon izlaska iz “Elite“.

- Žao mi je što je iznet samo prljav veš, bilo je i lepih trenutaka. Jako su dobro funkcionisali u startu i ona se preselila u Beograd zbog njega, međutim, kasnije je pritisak javnosti, medija i svih ostalih uticao na njih i moram da naglasim da Anđelo nakon izlaska nije bio baš u najboljem psihičkom stanju, u smislu bio je sklon depresiji i dočekali su ga privatni problemi i sve je uticalo na njega. Nije mogao sto posto da se prepusti Aniti i sve bih poštovala da je treći dan od izlaska video to i ostavio nju, nego je on pričao suprotno da daju jedno drugom šansu i vide kako funkcionišu. Ona je bila prihvaćena od njegovog društva, ali u četiri zida se dešavao pakao i mnogo velik uticaj su tu uradili fanovi i svakakve informacije su dospevali i do njega, ali i do nje.

Anitina drugarica se osvrnula i na njihov sukob, ali i detalje svađa o kojima su pričali u “Pretresu nedelje“.

- On je govorio mirnim tonom, stabilno i smireno i slušajući njega narod je imao prilike da bude u fazonu kako se on seća svakog momenta i priča smireno, ali isto se i ja sećam svakog detalja. Neke stvari koje je rekao su istina, ali najgore mi je što se udara na njeno majčinstvo i sve se pravi da se proglasi nestabilnom osobom. To me boli kao njenog prijatelja i nekog ko je prošao sa njom taj raskid, a i naravno znam kakva je majka i ne treba sve da se prebaci na Anitu. Ona je prema svom detetu najbolja majka na svetu, pored materijalnog u smislu da je njeno dete super obučeno, ide u najskuplje igraonice i privatni vrtić, ali najbitnije i pre svega naučen je i vaspitan da je druželjubiv, komunikativan i voli ljude, a Anita se od njega ne odvaja i uvek joj je bilo preče da ostaje sa detetom – iskrena je ona i dodaje da je Stanojlovićeva doživela psihičko nasilje od strane Anđela.

- Ostaju uvek dve stvari koje ne smeju da se izbrišu, a to je da je telefon bio razbijen u sitne komade i da je stan bio razlupan. Fizičko nasilje nije trpela i nikada je Anđelo nije udario i nasrnuo na nju, ali psihičko nasilje jeste trpela i to nekada može da bude gore od fizičkog. On je rekao da sam mu ja javila da se Anita nakon bekstva vratila u stan sa uvijenom rukom, ali nisam mu rekla da je uvijena ruka i to nisam videla i koliko znam do povreda nije došlo, samo do priče o tome. To je prva stvar koju moram da demantujem, a druga je da je dobio otkaz zbog frke sa Anitom koja se desila u decembru. Upoznata sam sa čitavim dešavanjima i on je mnogo pre toga dobio otkaz. Što se tiče samog kluba i sukoba, on je tada bio sa jednom devojkom koja je te noći perfidno, bezobrazno i lukavo provocirala Anitu i nakon izlaska desile su se neke stvari u kojima je bila učesnik. Što se tiče udate žene, ja to ne znam i ne bih da mešam ljude koje ne poznajem lično.

Ona se osvrnula i na celu situaciju koja se desila pred sam doček, kada je Anđelo razbio telefon svojoj bivšoj izabranici.

- Bilo je jezivo, kao horor film i to čega sam se nagledala i naslušala ne bih poželela ni najvećem neprijatelju. Bilo je teško Anitu podići da se digne iz kreveta, dobila je šećer, bila na infuzijama, na kašiku sam joj davala hranu. Koliko sam upućena nije tada pomišljala na najgore, a da li je Anđelu slala takve neke stvari da bi se vratio i razgovarali možda, ali da je pomišljala nije. Ona nije luda, psihički nestabilna i sve ostalo što hoće da joj “nakače“ – priča ona i dodaje da su neke osobe posebno uticale da dođe do kraha ljubavi.

"Dosta toga kriju"

- Postoji mnogo stvari koje se kriju i o kojima se ćute i bilo je velikih svađa i haosa, davanja lažnih nadi, poklona. Jako jedna čudna priča, gde se pitam ako je nije voleo, porodica nije dozvoljavala, trebao je mnogo ranije da je ostavi, a ne kasnije da priča da ne može da bude sa njom iz razloga što ne može da podnese pritisak javnosti, majke, to što ona ima dete, da napravi svadbu, a da majka ne može da dođe na svadbu, to su sve neki od izgovora. Mogu da kažem da sam prisustvovala scenama gde je bio uplakan i kao da se borio sa razumom i srcem i baš zbog toga kažem da ne verujem da je mogao da folira, već da su napolju ljudi imali neki veći uticaj na njega. On ima poštovanje prema majci i to je za pohvalu, ali sa druge strane ne podržavam toliko mešanje u njegov privatni život. Majka je presudila definitivno njihovoj vezi, ali mislim da su još neki ljudi umešani u tu njihovu vezu.

