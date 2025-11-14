Slušaj vest

Pevačica Seka Aleksić dugo kuburi sa kilogramima, te o tome otvoreno priča u javnosti.

Seka je sad pokazala šta joj je na meniju, a jasno je da je batalila dijetu.

- Ovo je znak da je veče bilo dobro - napisala je u opisu objave, u kojoj vidimo šta jede.

Seka Aleksić jede kiflice
Seka Aleksić jede kiflice Foto: Printscreen

Slikala je kiflice i meso, pa je jasno da je uživala.

Seka Aleksić je, inače, godinama unazad radila na svom izgledu, a, kako ističe, nikada je nisu pogađali komentari da ima koji kilogram viška.

- Ne dotiče me. Smatram za sebe da sam lepa i negovana žena, a ako neko priča o svojoj kilaži i debljini, onda sam to ja definitivno. Kad neko kaže ‘debela si’, za mene to nije uvreda, jer znam da jesam - pričala je ona.

"Samo mi kosu ne dirajte!"

Seka Aleksić Foto: Nemanja Nikolić, ATA images

- Znam ko je dobronameran, ali i kad mi ljudi priđu zbog moje kose, jer se najviše oko toga komentariše, što je toliko predugačka. Volim, sviđa mi se, to mi je samopouzdanje. Kad imam kratku kosu, kao da mi je neko oduzeo se**ualnost, tako se osećam. Kosu mi ne dirajte! - ističe Seka.

