Rat između dve bivše drugarice ne prestaje, a već nekoliko dana, imamo prilike da slušamo i čitamo sav prljav veš koje nekada nerazdvojne drugarice Katarina Živković i Kija Kockar iznose u javnost, jedna o drugoj.

I dok njih dve kao glavi akteri priče i u medijima i na društvenim mrežama ne smiruju strasti, njihove kolege i poznanici, lajkovima ili komentarima uglavnom staju u odbranu Katarine Žovković, dok o Kiji generalno svi imaju isto mišljenje. Međutim, svoje mišljenje o ovom ratu javno je podelila rijaliti učesnica Žana Omnia.

- Kija prvenstveno treba da odgovori na Katarininu Instagram priču. Da konačno napiše kako se zove taj oženjeni partner - da li je policajac ili pilot, s kim je u vezi. Mislim da je svirala, da želi kraj igre. Ali definitivno će Katarina Živković tu negde zasvirati kraj. Ona koja je započela, uglavnom i ne završava - rekla je Žana, pa dodala:

- Apsolutno, mislim da je Katarina u pravu. Iz istog razloga smatram da te neke privatnosti, porodica, treba da se drže po strani baš zbog osoba kao što je dotična Kija. Bila joj je, kako kaže, najbolja drugarica. Celo ovo iznošenje ovih budalaština u javnost… O njenom životu se ne priča.

Upitana da li zna ko je čovek kog spominje Kaća Živković, Žana je odgovorila:

- Moram da ti kažem da se baš spekuliše po mrežama kako izgleda. Otprilike se zna, ali ja ne mogu javno da govorim niti da komentarišem, niti da stojim iza nekih tvrdnji. Ali sigurna sam da će Kija, kao i ostale osobe, kako je uvukla u problem, tako će i tog dotičnog koji je oženjen. Smatram da je Kija definitivno neko ko je ljubomoran u poslednje vreme na sve koji su se ostvarili u porodičnom i roditeljskom smislu. Ako mene pitate, mislim da još uvek nije prebolela taj čuveni razvod od Slobe Radanovića i da se isključivo zbog toga i ponaša kako se ponaša, i iznosi stvari u javnost na način na koji ih iznosi o bivšoj najboljoj drugarici - rekla je za Telegraf pa nastavila

- To je oličenje nečoveka i nekarakterne osobe. Neko ko ti je bio dobar do pre izvesnog vremena, a sada iskorišćavaš priliku da… Ja mislim da ona to sve radi zarad ličnog marketinga. Ako mene pitate, ona je izumrla kako na javnoj sceni, tako i u privatnom životu. Vidim da se nije udala, vidim da se nije ostvarila kao roditelj. Konstantno na Instagramu potencira kačenje tog njenog čuvenog partnera, sakriva ga od javnosti. Mislim da je samo željna ljubavi i pažnje i da je isključivo iz tih razloga sve ovo napravila u javnosti.