U jednom lokalu u Zagrebu desio se pravi haos na nastupu Senide Hajdarpašević, kada se majci pevačice Stele Rudan koja je bila u prvim redovimna sa majkom na nastupu Senide slošilo.

Pravi haos je nastao jer je obezbeđenje pomislilo da je reč o obožavateljki koja pokušava da priđe pevačici i pokušavali su da je sklone sa bine. Ona je uspela da objasni šta se dešava, a Senida je odmah reagovala.

- Slušajte me, ovde dole. Proverite odmah - kazala je Senida obezbeđenju, a publika je bila u šoku.

"Imala sam težak period"

Inače, nedavno je Senida otvorila je dušu i otkrila nepoznate detalje iz svog života.

- Htela sam što dalje da pobegnem prošle godine. Što dalje, od kuće, od Evrope. Jako težak period je bio prošle godine. Samo sam pobegla, rekla sam ja to moram, šta god, ali moram - iskrena je bila ona, istakavši da je u brzo pomislila da odabir zemlje nije bio dobar potez:

- Možda je to na silu, možda nije trebao Meksiko, možda je trebalo nešto drugo...

Otkrila je i čemu pribegava kada joj je teško.

- Volim da sam sama, volim da sam sama i kad sam srećna i kad sam nesrećna, kad mi je teško, ali nekako volim da pobegnem od problema, eto, tako ću da kažem. Putujem, ali to je problem, to je bežanje. Mislim da će mi biti lakše kada pobegnem u drugu zemlju na 2-3 dana, ali to te snađe i tamo - navela je pevačica u podkastu "Nešto moje".