ANELI POBESNELA KADA JE VIDELA DA SE LUKA PRESELIO! Jednu stvar odmah krenula da traži, haos u Eliti
Aneli Ahmić krenula je da istražuje po imanju gde je njen bivši verenik Luka Vujović ostavio poklone od zajedničke podrške, ali je usput pokušala da sazna još neke stavri o njemu.
- Milane, gde je Luka stavio one kese? - pitala je Aneli.
- Rekao mi je samo da u ponedeljak popakujemo stvari jer hoće da se preseli ovde - rekao je Milan.
- Gde da prebaciš? - pitala je Aneli.
- Ovde - rekao je Milan.
Aneli traži stvari od podrške
- Jesi video gde je Luka stavio stvari od podrške? - pitala je Aneli.
- Nisam - rekao je Ilija.
- Dolazi i pita čija je guarana, mislio da je Anelina i da joj dam - rekao je Dačo.
- Kad? - pitala je Aneli.
- Ne znam. Bila je Anitina na kraju - rekao je Dačo.
- Gde su kese moram nešto da nađem? - pitala je Aneli.
