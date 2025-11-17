Slušaj vest

Maja Nikolić je pokušala da se plasira na Evroviziju čak sedam puta, a tokom druge polufinalne noći "Pesme za Evroviziju 2025" doživela je još jedan neuspeh, te nije uspela da se kvalifikuje za finale nacionalnog izbora.

Maja je bila besna, ali nije odustala od svoje želje i najavila je da opet ide u borbu. Ona je otkrila da je poslala čak dve pesme na konkurs za "Pesmu za Evroviziju 2026".

Mi vas sada podsećamo na sve situacije koje su se odigrale nakon što Maja u prethodnim pokušajima nije uspela da se domogne najprestižnijeg muzičkog festivala.

Ona je 2003. godine učestvovala na nacionalnom izboru sa pesmom "Granica", dok je odmah naredne 2004. godine imala duet sa Cecom Slavković "Poslednja odbrana". Ona se 2006. godine predstavljala sa pesmom "Kad ti treba", a potom 2007. sa numerom "Ja znam da me ti ne voliš" posle čega je napravila prvi skandal i tužila RTS.

Maja nije odustala već je 2013. godine na tadašnjoj "Beoviziji" pevala pesmu "Blagoslov", a nakon takmičenja tvrdila je da je sve namešteno.

2018. godine pokušala je sa pesmom "Zemlja čuda", a nakon što ponovo nije uspela napravila je pauzu od čak sedam godina.

Ove godine je bila ubeđena da odlazi u Švajcarsku na "ESC2025" sa pesmom "Žali srce moje" koja je zaista posalal hit na društvenoj mreži "Tiktok". Ipak, Maja nije uspela da prođe ni do finala.

Ne odustaje od Evrovizije

Podsetimo, Maja Nikolić ne odustaje od želje da pobedi na „Pesmi za Evroviziju“ i ove godine predstavlja Srbiju na velikoj sceni. Nakon neuspeha koji je doživela na prethodnom takmičenju, pevačica je ponovo rešila da okuša sreću i prijavila nove numere.

Otkrila je da je predala dve pesme bržeg ritma i da veruje kako će ovog puta imati više sreće i uspeha.

- Znam da vas interesuje, predala sam dve brze pesme za Izbor za pesmu Evrovizije i očekujem prolazak - rekla je Maja u obraćanju na Instagramu.

Kako je dodala, ona će Novu godinu provesti u Beogradu, a na njenom nastupu će svi prisutni imati priliku da poslušaju numere.

- Ko dođe pustiću mu pesme iz telefona, ne smeju da izađu u javnost - rekla je ona.

Obratila se javno Oliveri Kovačević

Podsetimo, Nikolićka nije uspela da prođe u finale "PZE 2025", pa se javno oglasila i zahvalila Oliveri Kovačević.

- Hvala draga Olivera za sve - napisala je Maja.

Maja je tokom drugog polufinala otkrila da joj je Olivera Kovačević pozajmila haljine za nastup.

- Ovo mi nije haljina za nastup, i neću da se vidi gips, nemoj da je neko glasao zbog gipsa. Imam bolova, ali sam dobila tri injekcije. Moj sin mi je najveća podrška večeras. Olivera Kovačević mi je donela tri prelepe haljine, hvala RTS-u. Dobila sam frizera, najlepšu šminku. Ja sam se rasplakala danas, to mi je najveći poklon - rekla je Maja.