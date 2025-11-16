Učesnici Elite se otimaju i grabe za hranu, sramne slike iz našeg rijalitija
"KAO SVINJE KADA IM SE BACI KUKURUZ" Učesnici Elite 9 se izblamirali za čitav život: Otimali i se i grabili oko hrane i pića kao da im je poslednje (VIEO)
U toku je proslava krsne slave Željka Mitrovića. Ovim povodom priređena je bogata gozba za učesnike Elite 9.
Trpeza je prepuna slavskih đakonija zbog čega su se svi ukućani okupili u znak zahvalnosti.
Luka Vujović je prvi potrčao ka stolu s pićem i bez razmišljanja razgrabio većinu alkohola. Ovim potezom pokazao je alavost, pa su ga cimeri osudili jer ih je ostavio praznih ruku.
Takođe, bruku i sramotu pokazali su i Ivan Marinković, kao i Terza koji su još alavije "krali" za sebe pomenuto piće
Komentari su počeli odmah da se pojavljuju, a jedan od najlajkovanijih je "kao svinje kada im se baci kukuruz".
