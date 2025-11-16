Slušaj vest

U toku je proslava krsne slave Željka Mitrovića. Ovim povodom priređena je bogata gozba za učesnike Elite 9.

Trpeza je prepuna slavskih đakonija zbog čega su se svi ukućani okupili u znak zahvalnosti.

Luka Vujović je prvi potrčao ka stolu s pićem i bez razmišljanja razgrabio većinu alkohola. Ovim potezom pokazao je alavost, pa su ga cimeri osudili jer ih je ostavio praznih ruku.

Takođe, bruku i sramotu pokazali su i Ivan Marinković, kao i Terza koji su još alavije "krali" za sebe pomenuto piće

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Komentari su počeli odmah da se pojavljuju, a jedan od najlajkovanijih je "kao svinje kada im se baci kukuruz".

Ne propustiteStarsMILICA MITROVIĆ NAJAVILA MISTERIOZNO UBACIVANJE U ELITU 9! Tvrdi da će se promeniti čitav tok rijalitija, evo detalja
Elita 9 treća grupa
StarsFILIP ĐUKIĆ SVE BLIŽI SVADBI? Učesnikov otac dao zeleno svetlo Teodori Delić
Filip Đukić o Kiji Kockar
StarsANELI POBESNELA KADA JE VIDELA DA SE LUKA PRESELIO! Jednu stvar odmah krenula da traži, haos u Eliti
Aneli Ahmić i Luka Vujović
StarsOVAKO IZGLEDA KAD SUNČICA OPLETE PO UČESNICIMA! Svi za stolom zanemeli, ona isprozivala Teodoru: Evo šta se sve desilo
Sunčica Jakovljević ulazi u Elitu 9

Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP562 Izvor: kurir tv