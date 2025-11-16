Slušaj vest

Asmin Durdžić došao je u Odabrane kod Aneli Ahmić dok je ležala na krevetu kako bi sa njom zakopao ratne sekire, ali se u sve umešao Dačo Virijević.

- Sramoto jedna, zbog piva se svađaš... - rekao je Asmin.

- Ja sam Luki tražila alkohol jer je uzeo 12 piva namerno i dala sam Ivanu- rekla je Aneli.

- Znaš kad sam pijan, opasan sam - rekao je Asmin.

- Pitala sam Terzu zašto nabacuje - počela je Aneli.

Asmin hteo privatnost sa Aneli

Aneli Ahmić o Asminu Durdžiću Foto: Printscreen YouTube

- Ajde izađi molim te - rekao je Asmin.

- Ne, jeste vi normalni da me izbacujete. Ovde ja spavam! - rekao je Dačo.

- Zamolio sam te kao drug - rekao je Asmin.

- Ne može mene ku*vetina da isteruje - rekao je Dačo.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Ne propustiteRijaliti"POSTOJI TAJNA VEZA" Bivša zadrugarka uverena da se između Aneli i Asmina dešava nešto više
asmin-aneli.jpg
RijalitiASMIN KONAČNO OTKRIO KAKVO MIŠLJENJE IMA O ANELI! Meni je nje žao! Durdžić se obratio i Ahmićkinom dečku Luki
Asmin i Aneli
Stars"NISTE GA POŠTOVALE" Asmin Durdžić optužio bivšu Aneli i njenu sestru za smrt i kriminal: Ubile ste ga ti i Sita!
Asmin Durdžić, Aneli Ahmić i Sita Ahmić
RijalitiLUKA NIJE UDARIO ANELI SAMO NA MORU: Ahmićeva iznela prljav veš iz odnosa sa Vujovićem: Pogurali smo se i...
Luka Vujović i Aneli Ahmić

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP560 Izvor: Kurir TV