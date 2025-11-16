Aneli i Asmin sve bliži pomirenju

Asmin Durdžić došao je u Odabrane kod Aneli Ahmić dok je ležala na krevetu kako bi sa njom zakopao ratne sekire, ali se u sve umešao Dačo Virijević.

- Sramoto jedna, zbog piva se svađaš... - rekao je Asmin.

- Ja sam Luki tražila alkohol jer je uzeo 12 piva namerno i dala sam Ivanu- rekla je Aneli.

- Znaš kad sam pijan, opasan sam - rekao je Asmin.

- Pitala sam Terzu zašto nabacuje - počela je Aneli.

Asmin hteo privatnost sa Aneli

- Ajde izađi molim te - rekao je Asmin.

- Ne, jeste vi normalni da me izbacujete. Ovde ja spavam! - rekao je Dačo.

- Zamolio sam te kao drug - rekao je Asmin.

- Ne može mene ku*vetina da isteruje - rekao je Dačo.

