ALEKSANDRA MLADENOVIĆ KUPUJE LUKSUZNU NEKRETNINU U DUBAIJU! Pevačica pršti od para, a kada vidite gde sada živi neće vam biti dobro
Pevačica Aleksandra Mladenović važi za jednu od pevačica mlađe generacije koja nije rasipnica već novac pametno ulaže. Kako se saznaje, ovog puta, razmišlja o stanu u Dubaiju.
Aleksandra Mladenović je nedavno u Dubai išla ne samo da bi uživala, nego i da bi pogledala par nekretnina, od kojih će joj kako se priča jedna postati dom u Emiratima.
Puna kao brod
- Izgleda da Aleksandri cvetaju ruže... Više zarađuje, pokrenula je Jutjub kanal, kupila skupoceni Mercedes, a sada razmišlja i da pazari jedan lep stan u Dubaiju. Dugo je govorila da joj je ta nekretnina želja, ali ne po svaku cenu. Prosto, čekala je da se sve kockice slože i da plan detaljnije razradi - kaže izvor blizak pevačici i dodaje:
- Spojila je par slobodnih dana, spakovala kofere i zaputila se u Dubai, gde su je sačekali prijatelji. Malo je uživala i provodila se, a malo i razgledala nekretnine u luksuznim naseljima. Nije joj hitno, pa ima vremena da razmisli o ovom ulaganju, da odabere idealnu lokaciju, zgradu koja joj se dopada, kvadraturu koja će joj odgovarati. U Dubaiju su mogućnosti gotovo neograničene - dodaje izvor.
Oglasila se i pevačica
I pored nekretnine o kojoj razmišlja, Aleksandra preseljenje u Emirate ne razmatra.
- Porodica joj je u Srbiji, prijatelji, ali i karijera. Sada je na vrhuncu, bukirana je mesecima unapred. Nema želju da se preseli, ali ima da ode u svoj stan, opusti se i uživa kad god joj to bude volja – zaključio je izvor, a oglasila se i ona.
- Stan u Dubaiju mi je velika želja, idem ka tome da je ispunim. Kada je i ostvarim, ja ću da vam kažem - poručila je.
Podsetimo, Aleksandra živi u luksuznom stanu u popularnom beogradskom naselju, a sebe je nedavno počastila i novim automobilom čija je cena kao jednog stana u prestonici. Očigledno je da joj se ulaganje u pesme i karijeru višestruko ispratilo.
Kurir / Blic
