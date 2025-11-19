Slušaj vest

Pevačica Maja Nikolić rođena je u Nišu, gde je i napravila prve korake u muzici. Ekipa Kurira posetila je rodno mesto, pa smo imali prilike da razgovaramo s njenom drugaricom iz osnovne škole i komšijom čija je majka Nikolićki šila haljine za prve nastupe.

Takođe, pričali smo i sa omladinom iz Niša koja gleda i prati Evroviziju, na koju se njihova sugrađanka prijavila i ove godine po osmi put. Neki kažu da treba da nas predstavlja, neki kažu da ne.

Maja je živela u centru Niša, na petom spratu jednog od solitera u blokovima. Kako nam je rekao njen komšija, danas u tom stanu žive njen otac i njen stariji sin.

Mnogi joj zavide

- Maja je ovde živela na petom spratu. Kad je vidim na televiziji ili je neko spomene, uvek se setim kako je dolazila kod moje majke da joj šije haljine za prve nastupe. Sad u tom stanu žive njen otac i njen stariji sin. Sin se brine o dedi, i mnogo je dobar dečko. Super je ona bila, oduvek je volela da peva, pa smo i znali da će biti pevačica. Išla je u školu koja je odmah tu iza zgrade, znam i da je često bežala iz škole zajedno s drugarima iz odeljenja. Jednom je pričala jedna nastavnica kako, dok ona piše na tabli, učenici se poređaju u kolonu i svi pobegnu kroz prozor. Naravno, i Maja je to radila.

Na pitanje da li Maja treba da predstavlja Srbiju na Evroviziji, komšija je dao kratak odgovor.

- Ma može, zašto da ne - rekao je komšija kog smo zatekli kad je ulazio u ulaz zgrade gde je živela Maja.

Nakon toga otišli smo ispred škole i tamo smo razgovarali s Majinom drugaricom iz klupe Sonjom.

- Maja je bila buntovna, vesela, glasna, oduvek se znalo da će biti pevačica. Mnogo je volela da peva i najbolje je pevala od svih nas. Momci su joj se udvarali stalno, ali je ona uvek imala dobar odbrambeni mehanizam. Bila je odličan đak, ali joj je muzika bila preča od svega. Nju su profesori voleli jako, znate onu priču da joj je direktor škole dao pare za kartu da ode na neki muzički festival i da je tamo pobedila. Oduševila sam se kad sam videla da je otišla na takmičenje za Pesmu za Evroviziju s gipsom. To vam pokazuje koliko je ona hrabra i uporna žena. Apsolutno smatram da bi ona trebalo da bude predstavnica Srbije na Evroviziji. Mnogima u Nišu je drago što je poznaju, a ima i onih koji joj i danas zavide - rekla nam je Sonja.

Pitali smo je da li je i danas s Majom u kontaktu.

- Jesam. Stalno razmenjujemo poruke i čujemo se, ali se slabo viđamo. Ona puno radi i ima nastupe, pa dolazi mnogo u Niš.

Nakon razgovora s njenom drugaricom odlučili smo da pitamo i meštane grada Niša šta misle, da li njihova sugrađanka treba da predstavlja našu zemlju na Evroviziji. S klincima koji prolaze pored Majine zgrade kako bi otišli u školu odradili smo anketu. Jedni smatraju da je idealna za to, dok neki kažu da nije.

- Zašto da ne? I ona njena pesma od prošle godine je hit. Ovde smo svi pevali "Žali, srce moje" kad je pesma izašla. Da, da! Maja treba da ide na Evroviziju. - rekla nam je jedna devojka, dok je druga izričito rekla da to nije dobra opcija:

- Ne. Maja ne treba da nas predstavlja. Ni ona prošla pesma joj nije bila dobra, ne znam. Ne sviđa mi se. Treba neko mlađi da ide.

Narednih nekoliko sagovornika takođe su bili podeljenog mišljenja kad je ova tema u pitanju.

Podsetimo, Maja Nikolić je jednom prilikom govorila o svojoj srednjoj školi i kako joj je jedan od profesora mnogo pomogao kad je počinjala da se bavi muzikom.

Pozajmila pare i haljinu

- Što se tiče karijere, najsrećniji trenutak bio je 7. februara 1994. godine, kad sam iz školske klupe pobedila, otišla autobusom "Niš ekspresa", direktor škole mi je dao novac, jer moji roditelji nisu bili bogati, došla sam s haljinom pozajmljenom iz butika u koji me je odvela prijateljica. Bez dinara sam došla i osvojila tri prve nagrade s pesmom "Odlazi" i tada je krenula moja karijera - prisetila se Nikolićeva.