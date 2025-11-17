Slušaj vest

Aneli Ahmić i Luka Vujović ušli su u žestoku raspravu kada je on otkrio da njoj fale intimni odnosi sa njim.

- Rekla si da ti fali da vodiš ljubav sa mnom preko ogledala - rekao je Luka.

- Ovo je sramota klošarku, m*š ološu jedan! Rekao si da mi fali se*s. Tako si me i snimao kako pričaš sad! Pi*ko jedna! Omalovažavaš me kao majku ološu jedan - skočila je Aneli.

Luka joj odbrusio

- Ovo joj je cilj, traži argument da plače - rekao je Luka.

