Aneli i Luka imali svađu oko intimnih odnosa, isplivali svi detalji
LUKA TVRDI DA ANELI LUDI JER NEMA ODNOSE SA NJIM! Ona skočila kao oparena pa mu odmah rekla šta ima: Mrš ološu jedan
Aneli Ahmić i Luka Vujović ušli su u žestoku raspravu kada je on otkrio da njoj fale intimni odnosi sa njim.
- Rekla si da ti fali da vodiš ljubav sa mnom preko ogledala - rekao je Luka.
- Ovo je sramota klošarku, m*š ološu jedan! Rekao si da mi fali se*s. Tako si me i snimao kako pričaš sad! Pi*ko jedna! Omalovažavaš me kao majku ološu jedan - skočila je Aneli.
Luka joj odbrusio
- Ovo joj je cilj, traži argument da plače - rekao je Luka.
