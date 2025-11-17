Slušaj vest

Folk pevač Acko Nezirović ispričao je jednom prilikom da je bio navučen na kokain i da je prestao da ga konzumira kada je shvatio da ga vuče sve dublje u ponor.

Acko je rekao da je pored ovog opasnog poroka, dosta pio, a rešio je da se otarasi svih poroka kad je shvatio da mu zbog toga trpi posao jer je počeo da eskivira tezge i gubi ogroman novac.

- Probao sam kokain, iako to nikad nisam podržavao. Hteo sam da probam sve kao mlađi, niko me nije terao. Sedam, osam, godina sam uzimao belo, a onda sam video da propadam. Posle dva dana i noći nespavanja nisam bio sposoban ni za šta - rekao je tada i dodao:

- Nisam odlazio na tezge, slažem tako da mi je tetka preminula i tako izgubim 2.000-3.000 maraka. Pošaljem nekog drugog kolegu na tezgu na kojoj je trebalo da se pojavim. To je bilo strašno i to me je dovelo do krajnjih granica. Imao sam kolege koje nisu mogle da se odupru tome i tako su se upropastile. Kad sam dotakao dno, prestao sam da vučem crte da ne bih otišao u ambis, odakle nema povratka. Imao sam problem i sa alkoholom, a onda sam prestao. Nisam ni sada skroz, desi se da popijem, ali nikada danas ne dozvoljavam da preteram.

Acko je otkrio i kako je na estradi mnogo njih kocka.

- Mnoge moje kolege su zavisne od kocke, a to je jedan od najvećih poroka. To niko ne treba da radi. Ne kajem se što sam pio i što sam se drogirao jer je i to za mene bilo veliko iskustvo. Nikad se nisam nikome zamerao, čak ni pijan. Nikad nisam pravio probleme te vrste. I kad sam pio, svirku sam znam da odradim do kraja. Svako ima pravo da se drogira, ja ne mogu to nekome da zabranim. Kad smo bili u Parizu da radimo svadbe, radili smo obično vikendom. Ceo vikend si na nogama, radili smo po 20 sati, treba izdržati to. Uzimali smo oko 150.000 evra na svadbama van Srbije. Bacale su se pare na tom veselju, ovo što neki naši uzimaju po 2.000-3.000 evra to je ništa. Mi kako smo ranije radili, to nije bilo normalno. Pare sam zarađivao samo tako, ali danas je malo drugačija priča. Od dve svadbe sam mogao da zaradim za stan. I tada sam prisustvovao svačemu, neću nikoga da odajem, ali ako neko ima problem s porocima, važno je da to shvati na vreme da bi mogao da se povadi. Ako ne shvati da je u problemu, može da bude kasno - zaključio je folker.

"Farbam se već 30 godina"

Pevač i kralj veselja kako ga mnogi zovu Acko Nezirović nikada nije krio od medija da farba kosu.

Istini za volju, pevač nije jedini koji farba kosu, ali jeste jedini koji za sada to javno priznaje. Njegove kolege izbegavaju ovo pitanje a Nezirović je sada otkrio kako to čini već tri decenije.

-Trideset godina se farbam, ja sam beo skroz. Meni je pokojna majka govorila ‘Nemoj dok se ne oženiš, kad vidiš da je to čvrsto, onda pusti kosu’. Meni je je kosa bela potpuno, obrve isto – rekao je u jednoj od emisija.

