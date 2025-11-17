Slušaj vest

Rijaliti učesnica Aneli Ahmić u emisiji "Pitanje novinara" otkrila je kako je muž pevačice Katarine Živković zvao Luku Vujovića da mu preti.

Aneli i Luka našli su se u centru skandala nakon što je Ahmićeva ispričala kako ju je Vujović snimao tokom odnosa, pa počela da tvrdi da ju je tukao.

Na pitanje novinara, da li je nekada došlo do ucene sa Lukine strane, Aneli ga je prekinula i upala mu u reč. Tada je iznela tvrdnje da je Luku pozivom ucenjivao Nebojša Stojković Stojke, muž pevačice Katarine Živković.

Aneli Ahmić i Luka Vujović

- Ovde smo sedeli kada je rekao ko ga je dva dana zvao da promeni iskaz. Biljana (Lukina majka) ga je zvala, on se njoj javio i otišao je da promeni iskaz - započela je Ahmićeva, s Luka se pravdao:

- To sam i rekao, Biljana me je zvala, niko mi nije pretio.

- Taj muž Katarine Živković te je zvao telefonom i on ti je rekao - tvrdila je Aneli.

Njihovu raspravu prekinuo je voditelj, koji nije dozvolio da se govori o osobama koje nisu deo rijalitija.

Kija otkrila identitet njenog partnera

Kija Kockar

Kaća svog partnera po imenu nikada nije pominjala u javnosti. A Kija je otkrila da je u pitanju Nebojša Stojković Stojke.

- Nisam ja nikad krila, samo nisam nikad isticala. Svi ste vi novinari znali. Moj partner nju žulja. Ja njoj ne mogu da pomognem. Kija tvrdi da sam ja njoj pokazivala neke slike Milana Miloševića, on me je pozvao i smejao se, jer smo komentarisali, da postoji neki snimak privatan, on bio bio sjajan. Naravno da to ne postoji. Biće tužena. Imam svoj život, ovaj momenat sam samo ljuta na sebe, jer sam dopustila da zavolim nekoga ko nije dobar. Ovo se desilo sa razlogom, sad nisam sama imam dete i ne daj bože da je neko pomislio da moje dete pogrešno pogleda ili prokomentariše, tu već ne bih bila diplomata.

Pucano mu u glavu

Rat dve kriminalne organizacije, škaljarske i kavačke, u kojem je stradalo više ljudi, započeo je zbog nestanka preko 200 kilograma kokaina u Španiji. Atentat u Barseloni dogodio se 28. avgusta 2017, kada je Stojković ranjen s četiri metka u glavu i grudi, a napadač mu je odsekao vrh jednog prsta, što se tumači kao poruka. Sa njim je tada bio Dejan Jusufović, poznat kao Jusa Čupavi, koji nije povređen. Stojković je operisan dva dana nakon atentata. Metak iz grudi mu je izvađen, a metak ispaljen u glavu izašao je kroz slepoočnicu. Iako mu je pucano u glavu, metak nije povredio mozak. Napad pokazuje da je iza atentata stajao ozbiljan protivnik, a motiv se veruje da je sukob oko nestalog kokaina u Španiji.

Nebojša Stojković Stojke

Kaća Živković se javno obratila Kiji

Kaća je ispričala kako smatra da Kija ima psihičkih problema, te da joj je žao što joj je verovala i zavolela.