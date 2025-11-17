Slušaj vest

Voditeljku “Elite 9” Ivanu Šopić izašla u provod sa kolegama Milanom i Markom Đedovićem, a za medije je tom prilikom prokomentarisala aktuelna dešavanja u rijalitiju.

Ivana naime, tvrdi da je Anita Stanojlović ušla sa spremnom taktikom, da bivšem dečku Anđelu Rankoviću namerno pravi ljubomorne scene, te i da je cela igranka sa Filipom Đukićem samo mamac.

Pre Elitara, Ivana je pomenula kolege, sa kojima se često i privatno viđa.

- Nas posao spaja, u kontaktu smo stalno i izađemo povremeno ali nikada ne pričamo o temama iz rijalitija.

Toliko ulazimo u život tih ljudi tamo da privatno zaista ne pričamo o njima. To nam niko ne veruje jer su svi komentari tipa: došli ste da ogovarate ovog ili smišljate pakleni plan. Mi stvarno pričamo o privatnim, ljubavnim stvarima - kaže Ivana priznaje da Milanu Miloševiću ne zamera psovke u emisiji jer se i njoj omaknu.

- Drugačije je biti sa njima sedam sati i imati goste, a mi ne znamo da li će da nas sačeka čaša u glavu kada uđemo tamo. Meni se omakne psovka pa se solidarišem sa Milanom, kako godine idu i meni će sve više da se omaknu psovke. Ne možemo mi biti sofisticirani voditelji kada oni tamo tako pričaju, prilagodimo se. Koliko oni psuju, mi smo top.

Ivana: "Nije lako voditi rijaliti"

Ivana kaže da nije lako raditi njen posao.

- Sumnjam da bi se neko ko radi informativu tu snašao, ja njih cenim i školu ali ovo je druga vrsta novinarstva. Životna, prilagođavanje i moraš imati talenat za taktiku, nema veze sa poslom spikera. Možda ja ne bih umela da vodim Dnevnik ali retko ko bi se snašao da radi ovo što mi radimo.

Ivana se dotakla i gorućih tema koje potresaju Zadrugu a u kojima su glavni akteri Aneli, Nerio, Asmin i Luka. Sada već i ulazak Anite da zaprži čorbu.

- Nerio je ušao da ispriča istinu, a Aneli je ušla i nije demantovala nego priča: neću da se mešam i nije. Ja imam brata i da neko iznese laži, kao što ona kaže, ja bih bila spremna na sve da to dokažem, a ona priča da je njoj najvažnija ljubavna priča i odnos sa Lukom ili Janjušem ili Alibabom taj brak.

- Moju porodicu neko da napadne gore bih, a ona nema žar da ispriča istinu. Sigurno je njegova priča istina jedan kroz jedan jer ona ćuti dok njen nećak govori da je njena sestra najveći monstrum. Mislim da je nemešanjem posvedočila istini Neria. Ona nema argumetne i dokaze, ako ima neka ih podeli. Pojavi se tako Asmin donese papire i onda se vrte u krug čiji su pravi. Ko se povlači taj nije u pravu jer kada sam u pravu ja teram do kraja.

O sukobu Milene Kačavende i Zorice Marković

U jednom trenutku je bio veliki haos između Milene Kačavende i Zorice Marković, pa je otkrila kako je to izgledalo uživo kada ih vidi i šta se tu sada događa.

- Taj sukob mi najviše nedostaje, to sam čekala da se desi. Dve ozbiljne žene sa ozbiljnom reputacijom da tako udare jedna na drugu.

Zorica se povukla ali tek će da zasija. Milena je postavila Zoricu na mesto, niko to nije očekivao. Međutim, ta priča oko Ane Čurčić će da se pokrene ponovo. Uživam kada se one vređaju, mogu babe da mi budu ali to volim da gledam i mrze se i to će tek da eskalira - kaže Ivana koja misli da Anita sve radi zbog ljubavi prema Anđelu:

- Ona se namenski bacila na Filipa u inat Anđelu.

- Možda i grešim. Anita hoće da obnovi vezu, ali joj je Filip je izmakao jer je teško odupreti se Maji Marinković i njenom izgledu i karakteru. Matora je isto volela Anitu više nego bilo koju drugu.

kurir.rs/blic

