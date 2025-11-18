Velika tuča Aneli i Asmina, gledaoci šokirani ovim snimkom
VELIKA TUČA U ELITI 9! Pobili se Aneli i Asmin, ne zna se ko je koga više davio i udarao: Obezbeđenje utrčalo bržen nego ikad, pogledajte ŠOK SNIMAK
Asmin Durdžić je tokom prošle noći dotrčao do Aneli Ahmić kako bi je provocirao i vređao, baš kao što to radi već nedeljama.
On je pokušao da je iznervira preko sestre Site što je, reklo bi se, uspeo odmah nakon što je imala sukob sa Minom.
Kako je došlo do tuče
Naime, ušao je u kuću odabranih i krenuo da joj se obraća, nakon par reči Aneli je skočila i više puta ga udarila po telu.
On joj je odmah uzvratio, te ju je zgrabio za vrat i oborio na pod.
Aneli je udarala rukama u isti, ali je on nije puštao. Kroz par sekundi obezbeđenje je uletelo i sprečilo dalji haos.
