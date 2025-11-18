Velika tuča Aneli i Asmina

Asmin Durdžić je tokom prošle noći dotrčao do Aneli Ahmić kako bi je provocirao i vređao, baš kao što to radi već nedeljama.

On je pokušao da je iznervira preko sestre Site što je, reklo bi se, uspeo odmah nakon što je imala sukob sa Minom.

Kako je došlo do tuče

Tuča Asmina i Aneli Foto: Printscreen

Naime, ušao je u kuću odabranih i krenuo da joj se obraća, nakon par reči Aneli je skočila i više puta ga udarila po telu.

On joj je odmah uzvratio, te ju je zgrabio za vrat i oborio na pod.

Aneli je udarala rukama u isti, ali je on nije puštao. Kroz par sekundi obezbeđenje je uletelo i sprečilo dalji haos.

