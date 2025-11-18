Slušaj vest

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji su ugostili Pavla Jovanovića i Mikija Mećavu.

Miki Mećava i Pavle Jovanović komentarisali su teške optužbe koje je Aneli Ahmić iznela na račun svog bivšeg verenika, Luke Vujovića, kada je izjavila da ju je tukao.

- Ja znam Luku mnogo dugo i znam da nije imao nikakve lomove sa devojkama. Dolazio je u moje klubove i imao je najlepše devojke. Za Luku znam ovo godinama unazad, nije nikad bio agresivan prema ženama. Mene je on zvao na krštenje deteta, dobri smo bili, ali nisam mogao da dođem jer sam bio u Americi. Nikad ne bih povezao sa njim da bi prebio devojku. Da li su se tukli stvarno ili ne ja ne znam - rekao je Pavle koji se ranije oglašavao zbog Anđele.

Miki otkrio šok detalje

- Oni su bili u rijalitiju zajedno, pa su spolja bili, za dva meseca je uspeo da je islometa. Ako se ja dobro sećam on je bio dole kad su ga svi napadali i branio je nju. Ona je došla kao da ga ne poznaje, a i njenog sestrića. Sa Asminom je druga priča, on je preklapa iz momenta. On uspe da je poklopi donekle i da pokaže sliku da se njemu više veruje. Kako su ga izblatili i šta su izneli jedno o drugom je odvratno. Asmina sa jedne strane razumem što je ušao, napadali su ga sa svih strana. Luka i Aneli su mi fejk! Nema ničeg iskrenog. Ona se preterano zaigrala. Ovamo je Asmin, ovamo Nerio, i ona njega ne prepozna. Ona je jedan žešći folirant! Možda je onda potcenila Luku - rekao je Miki.

- Od trenutka kad je ona majku pitala za nekog momka ja njoj ne verujem ništa. Ne možeš da veruješ takvoj osobi, ona je tad bila sa Janjušem. Ona je abortirala i posle pitala za dečka. Ma kakav dečko!? Nakon godinu dana otkriva da je taj dečko nju čekao i da je to bio dogovor. Ja Luku godinama znam. Kad je izašao iz zatvora pustio mi je poruku i zvao me na krštenje deteta - rekao je Pavle.

