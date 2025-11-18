Slušaj vest

- 'Ajde nabavi šampanjac i to je naša tajna - rekla je Aneli.

- I da ga popijemo posle žurke - rekao je Asmin.

- Što ne spustiš loptu sa mnom? - pitala je Aneli.

- 'Ajde hoću, ali da pričamo o lepim stvarima. Ne želim o rijalitiju i o prošlosti. Možemo pričati o tome šta ćemo večeras - rekao je Asmin.

- Što ti ne kažeš da hoćeš stati iza mene? Što ne moraš vređato? - pitala je Aneli.

- Nemoj prva ništa raditi i onda ću uvek stati iza tebe - rekao je Asmin.

- Je l' ti bilo drago kad sam skočila na tebe? - pitala je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić o Asminu Durdžiću Foto: Printscreen YouTube

- Setio sam se svega kako si nekad skakala - rekao je Asmin.

- Nisam. Još jednom mi spomeni oca i ja ću te udaviti - rekla je Aneli.

- Neću više - rekao je Asmin.

- Gde si išao sa jaknom? - pitala je Aneli.

- Išao sam sa jednom devojkom šetati - rekao je Asmin.

- Je l' ti se sviđa neka devojka? - pitala je Aneli.

- U vezi sam sa jednom devojkom - rekao je Asmin.

- Gde vodi ta ljubav? - pitala je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Išao sam razmipljati, ni sam ne znam o čemu - rekao je Asmin.

- Kad bi samo jednom bio iskren - rekla je Aneli.

- Hoćemo spojiti krevete? - rekao je Asmin.

Njihova tuča šokirala sve

Podsetimo, bivši supružnici Asmin Durdžić i Aneli Ahmić nedeljama su u sukobu koji je danas eskalirao, te je došlo do fizičkog okršaja.

Naime, Nakon što je Hana iznela optužbe o porodici Ahmić, Asmin je rekao Aneli da treba da se brani a ne da ćuti.

- Ti nisi za ovo kriva, izađi i odbrani se, ja znam što te Sita ucenjuje, ali reći ću ja to, ti se smiri i ustani i vrati u emisiju - rekao je Asmin, na šta je Aneli skočila na njega.

On joj je odmah uzvratio, te ju je zgrabio za vrat i oborio na pod.

Aneli je udarala rukama, a porom je obezbeđenje uletelo i razdvojilo ih.

