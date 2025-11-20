Slušaj vest

Aneli Ahmić došla je u Rajski vrt, te je Drvetu mudrosti otkrila da je sada dobro, te je odmah na početku ispričala da je popravila odnos sa Asminom Durdžićem.

- Završila sam u izolaciji sa svojim bivšim suprugom, ocem mog deteta, sada smo u jako dobrim odnosima, pričamo zajedno svaki dan, provodimo dane u izolaciji, otvaramo neke teme. Jutros je on mene savetovao. On i ja smo jako promenljivi, ali za sad je sve okej. To je nešto novo što imam da ti kažem. Volela bih da ovako ostane, imamo puno da pričamo. Idemo postepeno, tako da je moje mišljenje da taj odnos tako treba da ostane, to je najbolje. Volela bih kad izađem da funkcionišem sa Asminom. Verujem da ćemo spustiti loptu. Mi pričamo o svemu, i posvađamo se, i zezamo se, sve dolazi spontano, nije nam neugodno, ništa ne forsiramo već se sve dešava spontano - rekla je Aneli, a onda je progovorila o odnosu sa Lukom.

Izgovoreno mnogo ružnih reči

- Jeste, izgovoreno je mnogo teških reči, nekad sam sama sebi smešna. Teške reči su pale, postupci su loši i njegovi i moji, sad smo se kao izmirili. Na Igri istine, ja nisam bila u kući, on je pričao neke stvari, da me žali i te neke stvari, ta neka smeškanja, koketiranja, neko mu malo zavrti rep, a on kao odmah da je bitan, da je u centru pažnje, to me jako nervira. Sto puta sam mu rekla te i te stvari mi smetaju, promeni, stavi crtu. Ja lepo kažem: Mene Janjuš više ne interesuje u ljubavnom smislu, tu podvučem crtu i to je tako, a on ubacuje treće osobe u odnos, da neko ide za mnom, provocira me. Ako se ovako nastavi emocije će se ugasiti, ništa više nije kao na početku. Kad sam ušla prešla sam preko nekih stvari, bilo je još jače, a kako vreme prolazi proći će me emocije. Neću sebe više davati za taj odnos ako on ne promeni neke stvari i ako se ne ogradi. Ja od svog muškarca želim sto posto pažnje, neću da dopustim da se bakćem više sa njim po imanju - rekla je Aneli i dodala:

Ona želi sve s njim da istera na čistac.

Besna zbog treće osobe u odnosu s Lukom

- Želim da mi nikad više ne ubacuje treću osobu, da se smeška iza leđa, da pada na provokacije, ako ima devojku, ne može da se gleda na primer sa Anitom. Za dve situacije je priznao da se nasmejao, ne znam šta se on ima smejati. Onda priča kako Anita igra igru, a kao da želi da čuje da se samo on sviđa Aniti. Ona igra igru, hoće da bude u temi, a on je pao na njenu igru. U diskoteci plesao, mene niko ne može prevariti, ja imam pet očiju. Očigledno da voli da se on nekom sviđa. Njega ne interesuje što je ona bila sa Filipom, dodao je na Instagram. Ako bude ponavaljao te stvari, sa mnom je završio za sva vremena, prepustiću ga pa nek on dokaže da li zaista ne postoji šansa da on uđe u vezu - istakla je Ahmićeva.

Drvo je pitalo da li ona ipak ne želi da ga pusti.

- Ne želim da ga prepustim nekom ko bi mi se sladio, postoji inat u meni. Što bi dozvolila nekome da uzme nešto što je moje. Ali mislim da je ovo naša zadnja šansa - istakla je Aneli.

Stala na stranu Bebice

Ona je potom prokomentarisala Filipa Đukića, Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu.

- Mislim da je katastrofalan potez Teodora napravila, Filip se umešao. Nije mi jasan, zašto je on govorio da je Teodora jedina devojka sa kojom bi on ušao u vezu i to nakon njihove veridbe. Mislim da ga Teodora uopšte ne zanima već je samo Filip hteo priču, a ispala mi je jeftina priča. Shvatam Bebicu, moram stati na njegovu stranu, nije mu se mala stvar desila, Teodora je ispala katastrofalna žena, sve najgore je pokazala. Tri godine živi sa njim. A Filip mi je razočarenje. Teodora ne zaslužuje Bebicu, ona i Filip su loši ljudi. Ne vidim emociju u Teodori, ona je mislila da će ovo biti skupa priča, da bude u centru pažnje, odgovara joj sve ovo - zaključila je Aneli.

