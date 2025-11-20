Slušaj vest

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić ponovo su se našli sami u izolaciji.

Uprkos tome što je Luka Vujović već imao ljubomorne izlive zbog njega, Aneli se opet intimizirala sa Asminom.

Asmin je grlio

- Što si galamila na Luku, hoćeš da te zagrlim prijateljski - pitao je Alibaba i krenuo da je zagrli.

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Je l' Luka ljubomoran na mene, na Janjuša nema reakciju, samo na mene - konstatovao je Durdžić.

Aneli Ahmić i Luka Vujović
Asmin i Aneli
asmin-aneli.jpg
Asmin Durdžić, Aneli Ahmić i Sita Ahmić

