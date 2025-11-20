Asmin na sve načine pokušava da osvoji Aneli, dešava se haos u izolaciji
ASMIN I ANELI SVE BLIŽI POMIRENJU! On je bukvalno uhvatio, a onda je usledio trenutak istine: Kamera zumirala svaki detalj (VIDEO)
Asmin Durdžić i Aneli Ahmić ponovo su se našli sami u izolaciji.
Uprkos tome što je Luka Vujović već imao ljubomorne izlive zbog njega, Aneli se opet intimizirala sa Asminom.
Asmin je grlio
- Što si galamila na Luku, hoćeš da te zagrlim prijateljski - pitao je Alibaba i krenuo da je zagrli.
Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube
- Je l' Luka ljubomoran na mene, na Janjuša nema reakciju, samo na mene - konstatovao je Durdžić.
