Luka Vujović rešio je da porazgovara sa Aneli Ahmić u izolaciji nakon emisije ''Pitanja gledalaca'', usled čega je došlo do njegovog ljubomornog ispada zbog Asmina Durdžića.

- Ja te volim, ne postoji za mene druga žena, to da znaš - kazao je Luka.

U tom trenutku, Luka je postao žedan, te je ugledao flašicu pored Aneline glave.

- Mogu li malo vode da uzmem, je l' tvoja? Žedan sam - rekao je Luka.

Luka pobesneo

- To je Asminova voda - kazala je Aneli.

- On pije, pa ti? - upitao je Luka.

- Doneo mi je čovek, bila sam žedna - kazla je Aneli.

- On je sisao, pa ti sisaš. Evo, sad ću ja da popije, pa nek on pije nakon mene - kazao je Luku.

