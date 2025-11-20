Luka Vujović besan na Aneli, nakon što je pila ono što je pio Asmin
LUKA BESAN KAO RIS! Aneli uzela Asminovu stvar pa je koristila, kada je to shvatio njen verenik nastao KARAMBOL (VIDEO)
Luka Vujović rešio je da porazgovara sa Aneli Ahmić u izolaciji nakon emisije ''Pitanja gledalaca'', usled čega je došlo do njegovog ljubomornog ispada zbog Asmina Durdžića.
- Ja te volim, ne postoji za mene druga žena, to da znaš - kazao je Luka.
U tom trenutku, Luka je postao žedan, te je ugledao flašicu pored Aneline glave.
- Mogu li malo vode da uzmem, je l' tvoja? Žedan sam - rekao je Luka.
Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Printscreen YouTube
Luka pobesneo
- To je Asminova voda - kazala je Aneli.
- On pije, pa ti? - upitao je Luka.
- Doneo mi je čovek, bila sam žedna - kazla je Aneli.
- On je sisao, pa ti sisaš. Evo, sad ću ja da popije, pa nek on pije nakon mene - kazao je Luku.
