Slušaj vest

Gledaoci netremice prate situaciju između Alibabe i Aneli i dok je mnoge baš to šokiralo mediji su pozvali Staniju Dobrojević, kako bi dala svoj sud!

Bivši partneri, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, nakon skoro tri godine, rešili su da svedu račune tamo gde je i sve počelo, pred kamerama, pa su se tako našli oči u oči u "Eliti 9" i jedno drugom već nedeljama unazad odgovaraju na razne optužbe koje su oni iznosili, što u rijalitiju, što u izjavama za medije.

Te tako, ovonedeljni vođa, Jovana Tomić Matora, postavila je za svoje potrčke upravo njih dvoje, a situacija u izolaciji nije nimalo nalik onoj koju su mnogi, sudeći po komentarima na mrežama, očekivali. Naime, njih dvoje su nikad prisniji i u nikad boljim odnosima, što je mnoge šokiralo, dok neki drugi misle da je to dobro, s obzirom na to da imaju ćerkicu, malu Noru.

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

Stanija je sada dala svoj sud

- Pa, zanimljiva dešavanja, ali u ovom trenutku ne bih davala bilo kakve konačne komentare. Neka se sve odvija svojim tokom i neka se pokaže ko je ko. Kad za to dođe vreme, daćemo jasan i snažan stav o svemu, a fanovima mogu samo da poručim,pošto čujem da mi se sprema teren za ulazak u rijaliti – pa videćemo šta će biti! - bilo je sve što je Stanija izjavila.

kurir / pink

Ne propustiteRijaliti"POSTOJI TAJNA VEZA" Bivša zadrugarka uverena da se između Aneli i Asmina dešava nešto više
asmin-aneli.jpg
Rijaliti"OSTAVIO SI ME KAO KERA I OTIŠAO U AMERIKU" Aneli i Asmin nastavili da iznose prljav veš iz njihove veze: Skrivao si od Stanije...
Aneli Ahmić, Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić
Stars"ON JE DRŽI U ŠACI" Luka Vujović izneo tvrdnje o Asminu Durdžiću i Staniji Dobrojević: Mislim da zbog toga traju...
Luka Vujović Elita
Rijaliti"STANIJA IH JE SVE NAPRAVILA, ASMIN SE PONAŠA KAO PSIHOPATA" Maja Marinković ocrnila Asmina, s Aneli obrisala pod: Ona je sponzoruša, nesposobna žena
Maja Marinković Stanija Dobrojević Aneli Ahmić Asmin Durdžić

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP564 Izvor: kurir tv