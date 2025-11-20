Slušaj vest

Gledaoci netremice prate situaciju između Alibabe i Aneli i dok je mnoge baš to šokiralo mediji su pozvali Staniju Dobrojević, kako bi dala svoj sud!

Bivši partneri, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, nakon skoro tri godine, rešili su da svedu račune tamo gde je i sve počelo, pred kamerama, pa su se tako našli oči u oči u "Eliti 9" i jedno drugom već nedeljama unazad odgovaraju na razne optužbe koje su oni iznosili, što u rijalitiju, što u izjavama za medije.

Te tako, ovonedeljni vođa, Jovana Tomić Matora, postavila je za svoje potrčke upravo njih dvoje, a situacija u izolaciji nije nimalo nalik onoj koju su mnogi, sudeći po komentarima na mrežama, očekivali. Naime, njih dvoje su nikad prisniji i u nikad boljim odnosima, što je mnoge šokiralo, dok neki drugi misle da je to dobro, s obzirom na to da imaju ćerkicu, malu Noru.

Stanija je sada dala svoj sud

- Pa, zanimljiva dešavanja, ali u ovom trenutku ne bih davala bilo kakve konačne komentare. Neka se sve odvija svojim tokom i neka se pokaže ko je ko. Kad za to dođe vreme, daćemo jasan i snažan stav o svemu, a fanovima mogu samo da poručim,pošto čujem da mi se sprema teren za ulazak u rijaliti – pa videćemo šta će biti! - bilo je sve što je Stanija izjavila.

kurir / pink

