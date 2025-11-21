Slušaj vest

Rijaliti učesnici Luka Vujović i Aneli Ahmić ponovo su žestoko zaratili, a ona je nastavila da ljubomoriše na Anitu Stanojlović i Minu Vrbaški, te je bacila sve njihove poklone.

- Šta ja tebi prebacujem? - pitao je Luka.

- Ja tebi danas ništa nisam rekla. Šta ti je? - dodala je Ahmićeva.

- Je l' ja tebi nešto prebacujem? - ponovio je Luka.

- Ne, da li sam ja tebi? - pitala je Aneli.

- Da, za Minu. Rekla si mi "marš" jer me je pitala da li poznajem Nikolu. Sa kim ti pričaš i da li si tokom cele slave razgovarala sa Anđelom? Evo ti ovo, tražila si da baciš. Sve ide u smeće - pričao je Luka.

- Opet raskidaš, to hoćeš da one (Mina i Anita) gledaju - rekla je ona.

- Sama si tražila da uzmeš i da baciš - dodao je Luka.

- E, sad gledaj, govedo jedno. Ponovo flertuješ na moje oči - poručila je zadrugarka.

Aneli koristila Asminovu stvar, Luka pobesneo

Luka Vujović nedavno je rešio da porazgovara sa Aneli Ahmić u izolaciji nakon emisije ''Pitanja gledalaca'', usled čega je došlo do njegovog ljubomornog ispada zbog Asmina Durdžića.

- Ja te volim, ne postoji za mene druga žena, to da znaš - kazao je Luka.

U tom trenutku, Luka je postao žedan, te je ugledao flašicu pored Aneline glave.

- Mogu li malo vode da uzmem, je l' tvoja? Žedan sam - rekao je Luka.

- To je Asminova voda - kazala je Aneli.

- On pije, pa ti? - upitao je Luka.

- Doneo mi je čovek, bila sam žedna - kazla je Aneli.

- On je sisao, pa ti sisaš. Evo, sad ću ja da popije, pa nek on pije nakon mene - kazao je Luku.

Kurir.rs