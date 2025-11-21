Slušaj vest

Nikola Keljanović, poznatiji pod nadimkom "Ćaletov sin", ne prestaje da intrigira javnost. Njegovi snimci, vožnje skupocenih automobila i raskošan način života redovno izazivaju lavinu komentara - jedni ga kritikuju, drugi mu zavide, a treći ga prate iz čiste neverice. A sada je ponovo u centru pažnje zbog navodne afere s Majom Marinković, što je dodatno podgrejalo interesovanje za njega.

"Ne znam da li sam primer današnjoj omadini"

Keljanović je svojevremeno otvorio dušu i govorio o svom privatnom životu, priznajući da bi se rado družio s osobom koja živi baš poput njega.

- Iskreno, družio bih se sa samim sobom ili sa osobom kao što sam ja. Da vidim tako nekog ko puno zarađuje, uživa u životu bez straha, to bi mi bilo baš wow. Pomislio bih, kakav kralj. Ipak, ne znam da li sam primer današnjoj omladini - rekao je Nikola za Alo.

Istakao je da već duže vreme ne zavisi od svog oca, koji mu, kako tvrdi, ne pruža podršku kada je u pitanju njegov posao.

"Majka mi je govorila da nisam njen"

- Ne mogu ništa da promenim, otišlo je u etar. Od mog oca više ne zavisim. Zarađujem sam, od tog mog sajta se fino unovčim, već od 18 godina. Čujem se sa roditeljima, nisam loš sa njima, ali mi zameraju način života, medijsko eksponiranje, majka je često govorila kako nisam njen sin zbog toga. Deo mene ne podržavaju i to je to – otvoreno je priznao.

Emotivni odnosi - tema koja ga pogađa

Kelja je tad priznao da mu je teško da govori o ljubavi i vezama.

– Teška mi je to tema. Češće odbijam devojke nego što ulazim u priče sa njima. Postoje razni načini na koje oni meni šalju poruke, hoće nešto. Imao sam i par veza, a na kraju ja budem razlog za raskid jer niko neće da trpi budalu koja pije do ujutru i ne vraća se kući – iskren je bio influencer.

Škola - iskustvo koje ga je obeležilo

U javnost je dospela i informacija da je Keljanović pao treću godinu srednje škole, što je i sam potvrdio.

– Tad sam i zarađivao, vozio sam BMW 5. Bila je neka baba iz engleskog, baš me nije podnosila. Dva stručna predmeta nikako nisam mogao da savladam i pao sam. Treću sam ponovo upisao i osećao se kao debil kad sam došao u klupu sa mlađom generacijom. Kasnije sam četvrtu vanredno završio. Iskren da budem, kajem se što sam ikad knjigu u ruke uzeo. Da sam znao da ću ovako da zarađujem, ne bih ni išao u školu. Ništa mi ne treba škola, srednja pogotovo – poručio je bez zadrške.

Imao ponudu za Elitu

- 500.000 sam tražio i kazne da nemam. Oni su mi rekli da nema šanse, a ja im rekao nek vam sedi tamo Lepi Mića. 100.000 evra bi mi bila sića, to mogu i sam da napravim - rekao je Kelja.

