Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Milica Veličković proteklih meseci povukla se iz javnosti i u potpunosti posvetila ćerkici, a sada je za govorila o aktuelnostima iz "Elite 9" i odnosu sa bivšim verenikom Borislav Terzić Terza.

Milica je na samom početku otkrila kako izgleda njen život otkako je postala majka.

1/6 Vidi galeriju Milica Veličković Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Printscreen YouTube

- Nije da izbegavam medije, ali nekad se namerno ne oglašavam jer ima raznih priča u koje sam upletena. Nemam ni toliko vremena da se bavim svim porukama koje mi dnevno stignu. Haos bi bio kada bih morala svakoga da idem i demantujem, više nemam živaca za to. Kad se setim tog perioda trudnoće i rijalitija, prevare i svega, iskreno ne znam ni šta bih rekla. Prenaporno mi je sve oko obaveza i deteta, a poslednji put sam kod Bore Santane izašla na rođendan. Ćerka i ja smo zajedno 24 sata, mama mi pomaže kad može baba takođe, ali to je sve kratkoročno. Mozak mi konstantno radi jer imam odgovornost prema detetu i normalno je da je tako. Idem ja kafu sa drugaricama, ali i kad idem to je sa njom, vodim nju. Uskoro će u vrtić, a ja tražim posao. Volela bih da od januara dobijem neki posao, a da mi smene odgovaraju da mogu da se posvetim detetu. Radila sam u kazinu, a sad bih nešto što je fleksibilnije. Neću se zapošljavati dok ne naiđe nešto što mi odgovara, jer zaista mislim na dete.

Milica se prisetila trenutka kada je u poodmakloj trudnoći ušla u rijaliti, a otkrila je i šta bi sada drugačije uradila.

- Godinu dana je prošlo od tog mog ulaska u rijaliti nakon prevare, i ništa nije stalo i dalje. Da mi je tu sada ova pamet, kada bolje razmislim, samo bi ih više izvređala oboje. To bi mi bilo lakše, mene iskreno bes i dalje drži. Besna sam zbog toga kakvog sam oca za dete izabrala, ništa više. Onog trenutka kada sam se porodila meni više taj čovek, znamo svi na koga mislim, nije bio bitan. Kada sam videla dete veličine vekne hleba, kada sam razmislila i shvatila šta joj je uradio, stvari su se promenile. Pratim ja šta se dešava i sad i sada u rijalitiju, slagala bih kada bih ti rekla da nije tako. Meni ljudi na društvenim mrežama stalno šalju šta se dešava, listam portale i vidim šta on radi unutra. To što ne dajem komentare, ne znači da nemam mišljenje. Mnoge ljude sam tužila, mnoge ću tek tužiti, ali ja više nikada u životu neću biti učesnik rijalitija.

O Anđelu

1/8 Vidi galeriju Anita otkrila šta se nalazi u telefonu koji joj je Anđelo uništio Foto: Petar Aleksić

- Videla sam da su me spajali sa Anđelom, za to sam saznala putem društvenih mrežama i portala. Igrala sam se sa ćerkom i videla svašta, a to je zapravo nepostojeća priča. Kad nisam komentarisala priču oko Aneli i Janjuša, pojavile su se priče. Probali su da mi nametnu da sam trudna sa Anđelom, samo bih da demantujem da sam se trudna viđala sa bilo kim.Tada sam gledala da preživim bila sam na lekovima i mnogo što šta, a Anđelo mi je čestitao kada sam se porodila. Čak smo se i videli u gradu, posle se nismo ni sreli. Ništa me više ne iznenađuje, ali moram da kažem prosto šta je istina, a šta ne. Pričali su da sam se se bavila prostitucijom, ova babuskera je pustila tu priču, tako da me ništa više ne iznenađuje.

O ulasku u Elitu 9

- Ne bih ni ušla, pa posle da se desi neka veza, da uđem u neki odnos i da posle skačem tamo po rehabu. Uvek postoji mogućnost da se uđe u vezu neku u rijalitiju, to je zatvoren prostor. Pričam o svemu ovome jer sam ja godinu dana sama. Nemam već dugo pažnju od strane muškarca, tamo se neko lako veže i verujem da bi mi se desilo tako nešto. Nisam poljubila muškarca godinu dana, željna sam pažnje, a svu svoju pažnju usmerila sam na dete. Imam i ja svoje potrebe, a rijaliti je idealno mesto da ispoljiš nekako sve što ne treba u životu. Dakle, ja se ne ograđujem od te priče, ja jesam bivša rijaliti učesnica, ali više nikad ne bih bila tamo. Svi su u fazonu da ne bi nešto kad uđu u rijaliti, ali tamo kad nemaš šta da jedeš, kad si nervozan, svašta ti padne na pamet - rekla je ona.

O Asminu

1/8 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube

- Asmin jeste bio napolju, pa je ušao, ali dobro, on se trpao u medije i sve, a ja iskreno nemam potrebu bilo kakvu da uđem. Nije mi ni bitno koja je ponuda u pitanju. Imam auto odnedavno, to je od tate majka, ostala mi je i kuća od nje, tako da, zašto bih ja sada ušla unutra? Nemam više živaca ni da se svađam, ni da psujem, ni bilo šta slično.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: