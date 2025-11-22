Slušaj vest

Nekadašnji zadrugar Vladimir Tomović evocirajući uspomene iz detinjstva tokom gostovanja u jednoj emisiji istakao je kako se rane mladosti uopšte i ne seća. Sa pet i po godina, naime, spletom okolnosti pao je sa porodične kuće i to pravo na beton.

Onda, usledila je žestoka borba za život.

Uzimajući u obzir u kakvom je stanju bio, međutim, ondašnji doktor nije verovao da će se Vladimir izvući.

"Tekla mi je krv iz uha, nosa, usta..."

- Sa pet i po godina sam jedva preživeo, 21 dan sam bio u komi. Pao sam sa kuće, da. Bio sam tako malo bleskasto dete i, popeo sam se na kuću da dodam neku loptu. Spotakao sam se i pao na beton. Bukvalno su mi se borili za život. Sećam se iz priče da mi je tata pričao ovo, mama ono... Znam da je tata bio pored mene na intenzivnoj nezi. Sada pokojni doktor je mislio da neću da preživim. Tekla mi je krv iz uha, nosa, usta, pukla lobanja, bubna opna i... Preživeo sam - objašnjavao je on u "Bunkeru".

Potom, otkrio je kakve misli da je posledice sve to ostavilo na njega.

- Ostavilo je to posledice, stvarno. Ne umem da ćutim, da budem fukara. Ne umem da lažem, moram da kažem sve što mislim. Kada sam ispravan, ne bojim se ničega. Mislim da ima veze sa tim. Devedeset odsto ljudi koji nisu pali, boje se nekih stvari. Boje se da kažu svoje mišljenje... Mislim da je to, inače bih bio ozbiljna lisica - izjavio je Tomović.

Podsetimo, rijaliti učesnik, Vladimir Tomović nakon što je javno priznao vezu sa bivšom ženom Nenada Alekića Ša, Ivanom Aleksić, ubrzo nakon toga došlo je do raskida, a Tomović je u jednom lajvu na društvenoj mreži Tik-Tok otkrio koji su razlozi raskida.

- Nikada o tome nisam pričao. Nikada nisam ni rekao da li smo bili u vezi ili nismo. E sada ću javno da kažem. Ivana je divna devojka, nema gram foliranja u meni kada kažem da je divna devojka, upoznao sam i njenu porodicu. Na mestu, dobra, sve u superlativu, ja nisam bio dobar. Ja nisam muškarac za tako divnu devojku. Do mene je. Sve je do mene. Razlog je da se ja nisam lepo ponašao, meni je smetalo svašta nešto. To je bio neki period mog života koji je bio turbulentan, ja sam bukvalno smetao samom sebi. Ivana je devojka za poželeti, devojka za primer. Da mi je neko rekao u tom trenutku Vladimire, nacrtaj idealnu ženu i daj joj najlepše osobine, da mi takva dođe, ja bih rekao u tom trenutku, ne mogu ni da mi takva dođe - rekao je Tomović.

