Slušaj vest

Zorica Brunclik je već ranije isticala da mlađeg kolegu, Dragomira Despića Desingericu, smatra nevaspitanim i prostim. Iako mu je povremeno uspevalo da je nasmeje, čini se da je nedavno prešao svaku granicu, pevačica je zbog njegovog ponašanja napustila studio i prekinula snimanje emisije „Pinkove zvezde“.

Foto: Printscreen

- Ljudi, dajte mi njen broj da je zovem. Šta da radimo? - rekao je Desingerica.

- Vratiće se, polako - poručili su voditelji.

- Neće da se vrati, znam - dodao je Despić.

Sve je bilo stalo, dok se Dragan Stojković Bosanac u svom stilu našalio da se ovo desilo "zbog kandidata koji je pevao".

Brunclikovu su nakon izvesnog vremena ubedili da se vrati, pa je za izvođenje pesme narednog kandidata ipak bila u svojoj stolici za žiriranje.

Napustila snimanje

Podsetimo, na snimanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" došlo je do drame kada je pevačica Zorica Brunclik napustila set usred emisije, a sada je na malim ekranima emitovana ova neprijatna scena.

Tokom komentarisanja nastupa Vedada Kajanija, došlo je do žestokog sukoba pevačice i Dragomira Despića Desingerice.

Desingerica je u svom stilu prekinuo Zoricu u izlaganju.

Tokom komentarisanja nastupa Vedada Kajanija, došlo je do žestokog sukoba pevačice i Dragomira Despića Desingerice.

- Ja u tebi nisam prepoznala kvalitet, bolje je bilo u drugoj pesmi - rekla je Zorica i Desingerica ju je prekinuo.

- Osećam nepoštovanje sa njene strane, kaže "kolega" za druge, a za mene ne. Svaki put kad me ne ispoštuje, apleujem na produkciju da joj isključe mikrofon - kazao je on.

- Sada možemo da napravimo pauzu, jer ja neću ostati ovde posle ovih reči - dodala je Zorica i napustila snimanje.

- Jedan aplauz za Zoricu - rekao je Desingerica.

Voditelji su malo potom rekli da će se Zorica vratiti, a njen izlazak je šokirao sve.

Desingerica je u svom stilu prekinuo Zoricu u izlaganju.

1/20 Vidi galeriju Pinkove zvezde Foto: Printscreen

"Desingerica je prostak"

Podsetimo, Zorica je nedavno progovorila i o "Pinkovim zvezdama" i istakla da je kolege nerviraju jer kasne.

- Nikada ne kasnim i nikada nisam kasnila na emisije, ja se sada ljutim na kolege u "Pinkovim Zvezdama" što svi kasne, svi su tako lagani..

Ona se osvrnula i na Desingericinu izjavu da ona i Kemiš imaju apartman, te da tamo ne ulazi kako ih ne bi zatekao tokom intimnih odnosa.

- U mojim godinama ne bih to komentarisala, to samo može jedan prostak da priča o bračnom paru koji ima ovoliko godina koliko mi.