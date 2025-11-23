"NEĆE DA SE VRATI, ZNAM" Nakon napuštanja Pinkovih zvezda, evo šta se dogodilo sa Zoricom Brunclik: Dajte mi njen broj da je zovem... (VIDEO)
Zorica Brunclik je već ranije isticala da mlađeg kolegu, Dragomira Despića Desingericu, smatra nevaspitanim i prostim. Iako mu je povremeno uspevalo da je nasmeje, čini se da je nedavno prešao svaku granicu, pevačica je zbog njegovog ponašanja napustila studio i prekinula snimanje emisije „Pinkove zvezde“.
- Ljudi, dajte mi njen broj da je zovem. Šta da radimo? - rekao je Desingerica.
- Vratiće se, polako - poručili su voditelji.
- Neće da se vrati, znam - dodao je Despić.
Sve je bilo stalo, dok se Dragan Stojković Bosanac u svom stilu našalio da se ovo desilo "zbog kandidata koji je pevao".
Brunclikovu su nakon izvesnog vremena ubedili da se vrati, pa je za izvođenje pesme narednog kandidata ipak bila u svojoj stolici za žiriranje.
Napustila snimanje
Podsetimo, na snimanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" došlo je do drame kada je pevačica Zorica Brunclik napustila set usred emisije, a sada je na malim ekranima emitovana ova neprijatna scena.
Tokom komentarisanja nastupa Vedada Kajanija, došlo je do žestokog sukoba pevačice i Dragomira Despića Desingerice.
Desingerica je u svom stilu prekinuo Zoricu u izlaganju.
- Ja u tebi nisam prepoznala kvalitet, bolje je bilo u drugoj pesmi - rekla je Zorica i Desingerica ju je prekinuo.
- Osećam nepoštovanje sa njene strane, kaže "kolega" za druge, a za mene ne. Svaki put kad me ne ispoštuje, apleujem na produkciju da joj isključe mikrofon - kazao je on.
- Sada možemo da napravimo pauzu, jer ja neću ostati ovde posle ovih reči - dodala je Zorica i napustila snimanje.
- Jedan aplauz za Zoricu - rekao je Desingerica.
Voditelji su malo potom rekli da će se Zorica vratiti, a njen izlazak je šokirao sve.
"Desingerica je prostak"
Podsetimo, Zorica je nedavno progovorila i o "Pinkovim zvezdama" i istakla da je kolege nerviraju jer kasne.
- Nikada ne kasnim i nikada nisam kasnila na emisije, ja se sada ljutim na kolege u "Pinkovim Zvezdama" što svi kasne, svi su tako lagani..
Ona se osvrnula i na Desingericinu izjavu da ona i Kemiš imaju apartman, te da tamo ne ulazi kako ih ne bi zatekao tokom intimnih odnosa.
- U mojim godinama ne bih to komentarisala, to samo može jedan prostak da priča o bračnom paru koji ima ovoliko godina koliko mi.