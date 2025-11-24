Slušaj vest

Maja Nikolić je u razgovoru za emisiju "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 15 časova na Kurir televiziji, govorila o aktuelnim temama, pa je otkrila i da je za pesmu "Žali, srce moje" iskeširala 7.000 evra.

Foto: Damir Dervišagić

- Obe nove pesme mnogo koštaju i sama sam ih platila. Sama sve ulažem, nemam sponzore. Za "Žali, srce moje" platila sam 7.000 evra autorima Raletu Ratkoviću i Aleksandru Kopcu. Radim svaki petak i subotu. Kad nemam, podignem kredit kao sav normalan svet i isplatim svoje pesme. Pevam i svadbe, proslave, i domaću i stranu muziku, narodnjake... Što se tiče Ane Nikolić i Raleta, to je velika ljubav kad se toliko svađaju, a oni su se svađali sto puta. Rale nije agresivan i uvek sam na njegovoj strani. Znam ga 30 godina - uverena je Maja.

Pevačica je ispričala i da je nekada pevala novogodišnje dočeke za velike pare.

1/8 Vidi galeriju Maja Nikolić peva i igra u gipsari Foto: Printscreen

- Meni je honorar važan. Pevam na dva mesta i otprilike dobijem honorar koliko neko dobije na jednom mestu. Mnogo je bolje raditi i biti skroman i trajati 35 godina kao ja. Bila sam najveća zvezda dok nisam otišla u Ameriku. Moji nastupi su koštali 10.000 maraka, a Nova godina 50.000 maraka. To je pritisak koji niko ne može da izdrži. Radila sam sedam dana u nedelji i apsolutno sam želela da se sklonim sa estrade. Biram samo mesta za dušu. Estrada je bara puna krokodila - istakla je Nikolićeva.

Podsetimo, Maja je u emisiji govorila i kako je pesma "Tačno je", koju je uredno platila, na kraju završila kod Svetlane Cece Ražnatović, na koju se i naljutila.

Foto: Antonio Ahel ATAIMAGES

- Pozvala sam Marinu Tucaković da pitam o čemu se radi. Ona mi je rekla: "Maki, šta da ti kažem? Čuj se s Cecom, njoj se to dopalo!"Tad se nismo čule jer sam ja bila najveća zvezda i pop pevačica s tiražem od 50 miliona u PGP, a Cecin je bio deset puta manji. Ta pesma je moj fazon i, kad poslušaš taj CD, tačno vidiš da ta pesma ne ide tu. Slažem se da joj se dopalo, ali normalno je da se moja pesma nekome dopadne. Nisam dobila izvinjenje i taj novac je propao. Uvredila sam se jer sam jako dobra i opraštam, ali kad me neko povredi, ja blokiram i obrišem broj i kraj. Ceca nije na blok-listi, čule smo se, posle mi je bila i podrška dok sam bila u rijalitiju. Kad sam bila u bolnici, zvala me je. Posle sam joj čestitala rođenje unuka. Mnogo boli kad nešto platiš i kad tvoje autobiografsko delo neko ukrade i kad shvatiš da ti je to oteto - zaključila je pevačica u "Stars specijalu".

Foto: Kurir

