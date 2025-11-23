Slušaj vest

Milica Dabović ne krije da je život nije mazio, ali je ponosna što je danas izašla kao pobednik iz svih nedaća koje su joj se našle na putu. Kako ističe, najsrećnija je zbog svog sina Stefana, ali i partnera koji joj pruža nesebičnu pažnju.

Ipak, put do ovakve harmonije nije bio nimalo lak. Milica je otvoreno progovorila o najtežem periodu u životu – trenutku kada je, trudna i sama, ostala bez ijednog dinara u džepu. Uprkos svemu, nije joj palo na pamet da odustane. Zagrizla je, stegnula zube i rešila da se izbori za sebe i dete, a danas sa ponosom poručuje da je sve nedaće ostavila daleko iza sebe.

"Ostala sam sama, bez pare i dinara"

Sada je u dugačkom obraćanju na Instagramu napravila retrospektivu svog života i otkrila kakav je bio put "od trnja do zvezda".

- Ima Boga i hvala mu na tome! A ja, ja kao i obično živim u svom svetu mašte i snova. I ovoga puta mogu reći da sam samo malo kao i obično stisnula m... i krenula u avanturu života. Kada sam to silno,silno,silno želela pre mnogo godina nisam dobro prošla, uzeli su mi sve što sam imala i što sam poželela posle svoje Reprezentativne karijere i svoje 22 titule...Ostala sam sama, bez pare i dinara, trudna i tužna i krenula u nove borbe.Svi su mi okrenuli leđa, a ja u jednom trenutku sama, sa verom u sebe i bez odustajanja. Sa onom najvećom željom da ću opet jednoga dana dotaknuti rukom gore nebo i reći uspela sam - napisala je Milica.

Kako je dodala, nije htela da je to spreči u nameri da se trgne i stane na svoje noge.

"Nikome nisam učinila zlo"

1/13 Vidi galeriju Milica Dabović Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen

- Bez obzira na sve moje uspone i padove imala sam vetar u leđa, imala sam sebe, verovala sam u sebe dok su me mnogi potcenjivali ili prosto nisu verovali da je to moguće, da su neke stvari realne i da mogu ispuniti to ako je moja želja dovoljno jaka.

Danas sam stabilna, mirna, ispunjena,voljena žena, majka i carica šta god mislili o meni i kakvim god pogrdnim imenima me nazivali...imam svoj život, stabilnost, imam svoju porodicu mali krug prijatelja kojima sam neizmerno zahvalna, imam čoveka svog života koji veruje u mene i dete koji su moja sadašnjost i moja budućnost. Nikome nisam učinila zlo, ubila, ukrala, pokrala, oduzela, uništila i to mi je važno...Mi žene možemo sve i možemo same, a meni je važno da sam ja našla nekoga ko može da isprati moj tempo i kome sam na prvom mestu, kome sam celi svet i njemu hvala. Jedva te čekam.

I znate šta, zahvalna sam na svemu što mi se događalo u proteklih 42 godine, ovi ljudi sada i trenutno u mom životu nemaju cenu...za sve svoje izbore sama sam kriva, ali stoji ono da sam znala gde ću pasti nikada tuda ne bih pošla - zaključila je ona.

Karleuša nije želela da je komentariše

Bivša košarkašica Milica Dabović napala je Jelenu Karleušu zbog najavljenog koncerta muzičke zvezde 2. januara u Vrnjačkoj Banji.

Ona je prozvala Karleušu na društvenoj mreži Iks, gde je iskazala svoje negodovanje, ali je ostavila i uvredljiv komentar.

- G****** bih je gađala - napisala je Milica povodom najave za Karleušin nastup.

1/11 Vidi galeriju Jelena Karleuša na sudu Foto: BoBa Nikolić

Jelena Karleuša nije želela da komentariše ovu uvredu nekadašnje košarkaške reprezentativke.

- Nemam komentar za ovakav polusvet - kratko je rekla Jelena.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: