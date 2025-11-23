Slušaj vest

Aleksandra Tadić Cipka ostala je bez supruga u 31. godini, a nedugo zatim je otkrila da ne može da ima decu.

Pored toga Cipka je istakla da niti može niti želi da sebi rodi dete i da zbog toga ne mari za osudu okoline.

- Moraš sebi da rodiš dete. Šta to znači? Ne želim da rađam sebi dete, nek me osudi ko hoće. Niti mogu niti želim. Dete se rađa iz ljubavi. Zvučaće grubo, ali nekad dete dođe kao sredstvo za zadržavanje muža ili je muž sredstvo za dobijanje deteta, a nama sredstva nisu bila potrebna. Voleli smo se, ne žalim da nemam dete, pomirila sam se sa tim. Daleko od toga da nisam htela, ali ne može, tako je kako je - rekla je pevačica za Hajp.

Aleksandra Tadić Cipka

Krili odnos od roditelja

Podsetimo, Jarin je bio čak 20 godina stariji od nje.

- Dugo nismo smeli da kažemo roditeljima, ali na kraju su moji prihvatili njega, a mene njegovi. Neko vreme im to nismo govorili. Mislili smo da će nas proći, potiskivali smo osećanja i čekali, ali nije prošlo - rekla je Cipka nedavno u emisiji "Pretres".

Šuškalo se da joj suprug nakon smrti nije ostavio ništa

Aleksandra Tadić Cipka

- Nije istina da je moj suprug pisao testament! On ne postoji, imali smo potpuno drugačije planove. Imali smo ostavinsku raspravu. Odrekla sam se u korist njegove dece.

