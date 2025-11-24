Slušaj vest

Reper Mihajlo Veruović Vojaž našao se u centru skandala sa tiktokerom Đorđem Kovićem, a snimak njihove svađe osvanuo je na mrežama. Nakon što je tiktoker Đorđe Ković, poznatiji kao Đoksa, izneo svoju stranu priče, sada se oglasio i Vojaž.

Vojaž je rekao da je sukob nastao zato što ga je Đorđe u svojim intervjuima vređao, a onda mu prišao na ulici.

- Samo ću jednom da se oglasim povodom ove teme i to samo iz razloga što ste svi videli situaciju koja se dogodila u Beogradu na vodi i ne želim svoje ime u takvim pričama. Đoksa i ja smo se raspravljali kada smo se sreli i to je zabeleženo na snimku koji ste svi videli. Đoksa se posle oglasio i objasnio svoj deo priče i deluziju koju ima u glavi - započeo je Vojaž na svom Tiktoku.

1/5 Vidi galeriju Vojaž se umalo potukao na ulici Foto: TikTok

- Burazeru, da ti objasnim jednu stvar, fora "blok blok" je fora za Tiktok i digitalce, sve to razumem... Svi smo imali tu fazu u pubertetu. To što ne mogu da shvatim je da si u svim podkastima, intervjuima i gostovanjima imao kao glavnu temu Vojaža. Zašto si burazeru moj sebi dao za pravo da u svim tim gostovanjima na ličnom nivou govoriš protiv mene? U prevodu, prozivao si me, burazeru. Sa tim imam veliki problem jer nisam folirant. Nisam lik koji će ti kada te sretne reći "Ćao burazeru, sve je super" nakon što si me prozivao. Ti meni nisi prijatelj, nebitan si faktor u mom životu, ali neću dozvoliti da mi ukazuješ nepoštovanje - rekao je Vojaž koji se osvrnuo na njihov sukob.

- Zato kada smo se sreli, ti si meni pružio ruku, a ja nisam hteo da ti pružim ruku i pozdravim se sa tobom. Nisi mi prijatan niti prijatelj, rekao sam ti pristojno da produžiš dalje. Na šta si ti počeo histerično da se dereš i da imaš šizofreno cepanje koje sam ja osetio kao pretnju. Zato sam reagovao na način na koji nisam ponosan. Ne priliči mi da se derem sa tobom na ulici kao debil i sa te strane sam ispao seljak. Međutim, ne mogu da razumem da ljudi očekuju da se javljam ljudima koji me pljuju jer je to "šoubiznis". Dobronameran savet, drži jezik za zubima i ne mešaj se u stvari koje te se ne tiču. Kada me vidiš, samo pređi ulicu nemoj da mi se javljaš -zaključio je Vojaž.

Ulični rečnik

Podsetimo, reper je pre nekoliko dana napravio scenu na ulici koja je bila na ivici fizičkog incidenta, i to samo zbog toga što mu je jedan mladić prišao da ga pozdravi i da se rukuje s njim.

- Skloni se - nervozno je Vojaž rekao momku, odbijajući da mu pruži ruku.

- Ja ti opušteno bacam pet, brate. Šta je problem? - zapitao se šokirani mladić.

- Šta mi se, bre, tu ku***š, pi**o? - počeo je da viče treper, zaletevši se ka momku, dok je pored njih sve vreme stajao još jedan dečko.

Vojaz Izvor: Titkok

- Što si klošar, brate? Bacam ti pet, a ti glumiš nešto - uzvratio mu je on.

- Pu*i ga, pi*ko jedna! - nastavio je s vređanjem Veruović.