Maja Nikolić dva puta se udavala, a poslednji čovek kome je rekla "da" je muzičar Vuk Kandić, s kojim je dobila sina Lazara. Njega dugo nije bilo u javnosti jer je živeo u Americi. Nakon mnogo vremena pojavio na RTS, odakle je izašao bogatiji za 300.000 dinara s obzirom na to da je osvojio glavnu nagradu za najbolju kompoziciju na Saboru narodne muzike. Njemu je u tome pomogla publika, a sin Lazar je zahvalio svima na podršci, pa smo nakon mnogo godina imali prilike da vidimo kako izgleda Vuk Kandić.

- Hvala svima koji ste glasali, uz vašu pomoć je tata osvojio prvo mesto - napisao je Lazar na svom Instagram profilu.

Inače, Vuk Kandić potiče iz muzičke porodice. Njegov otac je veoma popularan harmonikaš Vladeta Kandić Bata Kanda.

Majin bivši suprug je muzičke studije završio u Americi, a potom je počeo da radi kao broker. Kako je RTS u jednom intervjuu napisao, Kandić je u jednom trenutku živeo kao Vuk s Vol strita, iz istoimenog filma.

Sve postiže

U Beograd se vratio 2006. godine, a potom je pronašao novu ljubav Danijelu i s njom dobio dve ćerke. Danas živi u Srbiji, a uporedo radi u Americi. Studira, komponuje, producira, a jednom prilikom objasnio je kako sve postiže.

- U današnje vreme preko interneta je sve moguće, nije bitno fizičko prisustvo. Sticajem okolnosti, pre pet godina od mog prijatelja Đorđa Ćirjanića, književnika i pesnika, dobio sam molbu da njegove pesme pretvorim u muziku, tako je krenulo. Video sam da mogu to dobro da radim, desile su se neke fenomenalne pesme, sarađivao sam s Dankom Stojiljković, Jasnom Đokić, Slavkom Banjcem. Radio sam muziku za neke naše domaće serije - ispričao je tada za RTS.