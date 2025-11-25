Slušaj vest

Pevač Bojan Tomović danas proslavlja 43. rođendan, a ovaj dan dočekao je u bolničkoj sobi, što je zabrinulo njegove pratioce..

Tomović je više puta javno govorio o borbi sa bipolarnim poremećajem, zbog kog je ranije čak pokušao da sebi oduzme život. Ovog puta oglasio se sa društvenih mreža i podelio fotografije iz bolnice, gde je dočekao rođendan.

Bojan Tomović u bolnici na rođendan Foto: Printscreen Instagram

Na objavama se vidi da je ponovo uključen na terapiju strujnim impulsima, a podelio je i snimak bolničkog hodnika, dodatno zabrinuvši svoje fanove.

Objavio nagu fotografiju

Bojan Tomović ne prestaje da šokira. Ovoga puta, pevač je izazvao pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što je, u ovom zamišljenom scenariju, objavio fotografiju na kojoj pozira potpuno nag.

Objavu, koja se proširila velikom brzinom, njegovi pratioci su ocenili kao „najkontroverzniji potez u njegovoj dosadašnjoj karijeri“.

Koju sliku je Bojan objavio možete pogledati u galeriji.

Bojan Tomović ne prestaje da intrigira Foto: Kurir Televizija, Screenshot, Printscreen

