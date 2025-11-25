PEVAČ DOČEKAO ROĐENDAN U BOLNICI NA APARATIMA Priključen na struju, prijatelji mu doneli tortu, potresne scene (FOTO)
Pevač Bojan Tomović danas proslavlja 43. rođendan, a ovaj dan dočekao je u bolničkoj sobi, što je zabrinulo njegove pratioce..
Tomović je više puta javno govorio o borbi sa bipolarnim poremećajem, zbog kog je ranije čak pokušao da sebi oduzme život. Ovog puta oglasio se sa društvenih mreža i podelio fotografije iz bolnice, gde je dočekao rođendan.
Na objavama se vidi da je ponovo uključen na terapiju strujnim impulsima, a podelio je i snimak bolničkog hodnika, dodatno zabrinuvši svoje fanove.
Objavio nagu fotografiju
Bojan Tomović ne prestaje da šokira. Ovoga puta, pevač je izazvao pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što je, u ovom zamišljenom scenariju, objavio fotografiju na kojoj pozira potpuno nag.
Objavu, koja se proširila velikom brzinom, njegovi pratioci su ocenili kao „najkontroverzniji potez u njegovoj dosadašnjoj karijeri“.
Koju sliku je Bojan objavio možete pogledati u galeriji.
Bojan Tomović odbrusio novinaru: