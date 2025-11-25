Slušaj vest

Voditeljka Nikolina Pišek otkrila je da je zamišljala potpuno drugačiji život od onog koji danas vodi, ističući da je oduvek želela stabilan brak i veliku ljubav. U emotivnom razgovoru osvrnula se na prethodne tri godine, od trenutka kada je izgubila supruga Vidoja Ristovića.

Ona kaže da je iza nje izuzetno težak period i da nekada nije mogla ni da pretpostavi da će se njena životna priča odvijati ovim tokom.

- Htela sam da slušam Rahmanjinova sa svojim suprugom, htela sam srećnu porodicu, da dugo budem u braku, zaljubljena sam u ljubav - rekla je Nikolina Pišek.

1/7 Vidi galeriju Vidoje Ristović i Nikolina Pišek Foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Kako kaže, realnost je bila surova i potpuno drugačija od onoga što je planirala. Nakon Vidojeve smrti, našla se na prekretnici i shvatila da se njeni snovi o porodici nisu ostvarili.

- Uopšte se ne nalazim u poziciji na kojoj sam htela da budem u ovim godinama. Život me je demantovao na svim poljima i pre četiri godine se sve okrenulo - ispričala je u podkastu "Bez pardona".

Govorila o noći kada je Vidoje preminuo

Iako su prošle tri godine od smrti Vidoja Ristovića, ostavinska rasprava i dalje nije pokrenuta, pa se navodno očekuje uključivanje policije u postupak.

Nikolina navodi da od bivšeg svekra traži isključivo ono što joj pripada po zakonu, dok Miša Grof tvrdi da ne želi da deli imovinu koju je nasledio od svog dede.

1/5 Vidi galeriju Miša Grof je u sukobu sa snajkom tri godine Foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić, Instagram, Nenad Kostić, Damir Dervišagić, Printscreen, Nenad Kostić

- Te noći kad je moj muž umro policija je ključeve stana predala Miši! Vidoje je bio poznat po tome što je sve uredno čuvao i dokumentovao. A znamo svi ko je jedini imao pristup tim papirima - rekla je, aludirajući na Grofa. Dodala je da čeka početak ostavinske rasprave i naglasila da postoje kupoprodajni ugovori o nekretninama pre 2013. godine koji još nisu evidentirani u katastru.

Predmet ostavinske rasprave trebalo bi da bude veliki broj pokretnih stvari, kao i umetnička dela koja je Vidoje posedovao. Kada je reč o nekretninama u zgradi na Vračaru, prema podacima katastra, četiri stana vode se na ime Miše, dok je jedan upisan na Vidojevu majku Mariju Zdravković.

Kurir.rs

Nikolina Pišek ekskluzivno za Kurir o imovinskom ratu sa svekrom: