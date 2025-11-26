Slušaj vest

Ukoliko neko želi da u novu 2026. godinu uđe u društvu popularnih muzičkih zvezda, za to će morati da izdvoji pozamašnu svotu novca.

Zasad, prema podacima do kojih smo došli, najskuplja karta za ovogodišnji doček je ona za nastup Aleksandre Prijović. Najpopularnija pevačica mlađe generacije nastupiće u jednoj ekskluzivnoj banket sali u okviru Sava centra. Cene ulaznica za doček s Prijom kreću se od 140 do čak 350 evra, a u cenu je uključena i svečana večera.

Tea Tairović, poznata po zavodljivom plesu, goste će zabavljati u poznatom beogradskom hotelu. Kod Tee će karte za nastup biti nešto jeftinije nego kod Prijovićke, pa se tako one kreću u rasponu od 80 evra za barski sto, pa do 300 za tzv. platinum zonu.

Ludi novogodišnji doček sprema se i luksuznom hotelu na Novom Beogradu. Tamo će gostima iz Beograda i regiona pevati Mile Kitić i Indira Radić. Pored svečane večere, sve goste očekuje i besplatno piće dobrodošlice, a cene ulaznica se kreću od 120 do 250 evra po osobi.

Na istom mestu će za reprizu dočeka pevati Aca Lukas, a cene su dosta povoljnije - od 60 do 130 evra.

Svi oni s dubljim džepom koji žele da novogodišnje praznike dočekaju na planini, i to na Zlatiboru, u Novu godinu mogu ući sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Cene dočeka u luksuznoj dvorani na ovoj planini se kreću od 80 do 300 evra.

Tea Tairović će na istom mestu pevati 1. januara, a za to će biti potrebno izdvoji od 40 evra, za barski sto, do 150 evra.

Organizatori pripremaju spektakularan doček i u Beogradu na vodi. Tamo će nastupiti Jovana Pajić u jednom popularnom restoranu, a cene karata su od 100 do 180 evra.

Sandra Afrika pevaće u jednoj beogradskoj kafani. Cena karte za njen nastup je 50 evra, ali postoji i uslov potrošnje, koji se kreće od 150 do čak 1.000 evra, u zavisnosti od mesta.

Milica Jokić goste će zabavljati u novom restoranu i dvorani na Zrenjaninskom putu, a cena ulaznice je od 60 do 125 evra. U Beogradu će nastupati i Zorana Mićanović. Karte za ulaz kod nje su od 80 do 140 evra, a za Tijanu Em i Nenada Manojlović treba izdvojiti od 85 do 140 evra.

Podsetimo, Kurir je još u oktobru pisao o tome da će ovaj put najviše poznatih biti u Crnoj Gori za doček Nove godine.

U Budvi će za novogodišnje praznike, podno zidina Starog grada, publiku uveseljavati Aco Pejović, Bijelo dugme, Emina Jahović, Nikolija Jovanović i Relja Popović, Anđela Ignjatović Breskvica, Leksington bend, Sergej Ćetković, Peđa Medenica, Boban Rajović, Jovana Pajić, Mirza Selimović, Zana i Tap 011.

Očekivano, najveći honorar imaće Aco Pejović, i to 80.000 evra, a kako saznajemo, sedmodnevni muzički spektakl Budvu će koštati pola miliona evra. Za honorare muzičkih zvezda izdvojeno je nešto manje od 300.000 evra, dok će kompletna tehnička podrška, uz binu podno budvanskih bedema i vatromet, koštati još najmanje 150.000 evra.

