EVO KAKO ZAPRAVO IZGLEDA EMA RADUJKO! Pevačica se slikala bez trunke šminke pa je ovim potezom šokirala mnoge fanove... (FOTO)
Pevačica Ema Radujko od svog prvog pojavljivanja na javnoj sceni ne prestaje da pleni pažnju, a sada je dodatno oduševila svoje fanove objavivši snimak na kome je potpuno prirodna, bez trunke šminke.
Njen potez izazvao je pravu lavinu pozitivnih reakcija, a društvene mreže odmah su se ispunile komentarima podrške i pohvalama na račun njenog negovanog, čistog i prirodnog izgleda.
Ema se snimila ispred ogledala u jednostavnoj crnoj majici, bez filtera i uz opuštenu, puštenu kosu. Ovaj video prikazao je njenu nežniju, svakodnevnu stranu, a mnogi pratioci istakli su da pevačica izgleda podjednako lepo, ako ne i lepše, kada je potpuno prirodna.
Mnogi su komentarisali da je njen gest osveženje u vremenu kada su filteri i preterana obrada fotografija postali svakodnevica, te da je Ema ovim potezom poslala snažnu poruku o samopouzdanju i prirodnosti.
Planira brak sa dečkom
Podsetimo, pevačica Ema Radujko i fudbaler Uroš Račić odlučili su da svojoj ljubavi daju još jednu šansu, te su godinu dana posle raskida obnovili vezu i kako prenose domaći mediji već planiraju venčanje.
Otkad su se pomirili, oni ne žele da eksponiraju emotivni status, a dobro obavešteni izvor tvrdi da uveliko razgovaraju o svadbi i stvaranju porodice
- Iako su raskinuli i svako je krenuo na svoju stranu, Ema i Uroš su ostali u dobrim odnosima. Bili su u kontaktu čak i kad su imali druge partnere, a kad su se nedavno ponovo videli, emocije su im proradile. Shvatili su da je hemija među njima i dalje jaka i da bi bilo dobro da svojoj ljubavi pruže još jednu šansu. Nakon romantične večere u jednom beogradskom restoranu, obnovili su vezu i čini mi se da uživaju više nego ikada. Uroš se trudi da joj ispuni sve želje, a Ema se pored njega oseća kao prava princeza - započela je priču bliska prijateljica Eme Radujko i dodala da su golupčići izuzetno oprezni i ne žele da dozvole da išta stane na put njihovoj sreći:
- Njihova ljubav je jača nego ikad i ne žele da im se bilo ko meša i kvari vezu. Zbog toga se ne eksponiraju i trude se da se ne viđaju na javnim mestima. Uživaju u mirnim, intimnim trenucima i prija im da budu usmereni jedno na drugo. Smatraju da im eksponiranje ne bi donelo ništa dobro i da će im, ukoliko uspeju da se sakriju od radoznalih pogleda i komentara, veza biti stabilnija.