Pevačica Ema Radujko od svog prvog pojavljivanja na javnoj sceni ne prestaje da pleni pažnju, a sada je dodatno oduševila svoje fanove objavivši snimak na kome je potpuno prirodna, bez trunke šminke.

Njen potez izazvao je pravu lavinu pozitivnih reakcija, a društvene mreže odmah su se ispunile komentarima podrške i pohvalama na račun njenog negovanog, čistog i prirodnog izgleda.

Foto: Damir Dervišagić

Ema se snimila ispred ogledala u jednostavnoj crnoj majici, bez filtera i uz opuštenu, puštenu kosu. Ovaj video prikazao je njenu nežniju, svakodnevnu stranu, a mnogi pratioci istakli su da pevačica izgleda podjednako lepo, ako ne i lepše, kada je potpuno prirodna.

Mnogi su komentarisali da je njen gest osveženje u vremenu kada su filteri i preterana obrada fotografija postali svakodnevica, te da je Ema ovim potezom poslala snažnu poruku o samopouzdanju i prirodnosti.

Planira brak sa dečkom

Podsetimo, pevačica Ema Radujko i fudbaler Uroš Račić odlučili su da svojoj ljubavi daju još jednu šansu, te su godinu dana posle raskida obnovili vezu i kako prenose domaći mediji već planiraju venčanje.

Otkad su se pomirili, oni ne žele da eksponiraju emotivni status, a dobro obavešteni izvor tvrdi da uveliko razgovaraju o svadbi i stvaranju porodice

- Iako su raskinuli i svako je krenuo na svoju stranu, Ema i Uroš su ostali u dobrim odnosima. Bili su u kontaktu čak i kad su imali druge partnere, a kad su se nedavno ponovo videli, emocije su im proradile. Shvatili su da je hemija među njima i dalje jaka i da bi bilo dobro da svojoj ljubavi pruže još jednu šansu. Nakon romantične večere u jednom beogradskom restoranu, obnovili su vezu i čini mi se da uživaju više nego ikada. Uroš se trudi da joj ispuni sve želje, a Ema se pored njega oseća kao prava princeza - započela je priču bliska prijateljica Eme Radujko i dodala da su golupčići izuzetno oprezni i ne žele da dozvole da išta stane na put njihovoj sreći:

- Njihova ljubav je jača nego ikad i ne žele da im se bilo ko meša i kvari vezu. Zbog toga se ne eksponiraju i trude se da se ne viđaju na javnim mestima. Uživaju u mirnim, intimnim trenucima i prija im da budu usmereni jedno na drugo. Smatraju da im eksponiranje ne bi donelo ništa dobro i da će im, ukoliko uspeju da se sakriju od radoznalih pogleda i komentara, veza biti stabilnija.