Asmin Durdžić pričao je sa Borom Santanom i Anitom Stanojlović o odnosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Oni su se složili da se pomirenjem Luka žestoko ponizio, a kad je naišla Aneli počeo je da je hvali i prepucavanja se sa njom.

- Ona je luda za mnom. Uvek ću je voleti - rekao je Asmin.

- Ovim je pogazila svaku reč što je rekla, a to je i bila poenta - dodala je Anita.

- Kako ćeš da objasniš neke situacije to ću da ti postavim pitanje kad legnemo - rekla je Aneli.

- Kad? Ja sam slobodan - dodao je on.

- Nisam znala - poručila je Ahmićeva koja je u svađi sa Janjušem.

Nastavila se polemika

- Meni jedino ne bi bilo čudno da se vas dvoje pomirite. Luka ne bi imao pravo da se meša, vi imate dete - pričao je Santana.

- Govorio je da će da napravi Nori brata, a možda se ne seća toga. Da li znaš da je sinu hteo da da ime Armando? Svađala sam se sa njim, to bi bio haos - rekla je Aneli.

- Ako dobijem ćerku sa bilo kojom ženom daću joj ime Stanija - dodao je on.

- Jutros je prilao da će da mi napravi dete i legao je sa mnom u krevet. Da li je to prijavio? - pitala je Aneli.

- Ne priča mi te stvari lažovčina - dodao je Dača.

- Ti ćeš sa mnom da igraš igre? Do subote sad nećeš sa mnom da progovoriš tri reči - govorio je Asmin.

