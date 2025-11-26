Slušaj vest

Katarina Živković promenila je život iz korena otkad je postala majka, a njen sin Stefan, kako sama ističe, preslikan je otac.

- Moj sin Stefan je isti njegov otac! Volela bih da bude duhovit kao što je bio moj tata... Ma, neka bude svoj, ne mora da liči na nekoga, neka izgradi sam svoju ličnost i integritet, a ja ću se maksimalno truditi da mu usadim prave vrednosti i da mu pružim svu ljubav - tvrdi pevačica.

Pevačica ne krije da je angažovala dadilju, ali ističe da malog Stefana često čuva i otac dok je ona na nastupu.

- Stefan ima dadilju, mada ga čuva i njegov tata. Moja mama nije u Beogradu, pa nema ko da ga čuva kada ja radim i kada njegov tata ima svoje poslove. Zato imamo jednu sjajnu ženu koja mi pomaže - kaže pevačica.

Drama Kaće i Kije

Podsetimo, nakon što je Kija otkrila ko je partner Katarine Živković sa kojim ima dete, ovaj sukob ne jenjava. Svakodnevno svedočimo kako jedna o drugoj piše javno stvari koje je trebalo da ostanu među njima.

Nakon otkrivanja identiteta njenog partnera Kaća izjavila da je Kija bila ljubavnica oženjenom žandarmu.

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka.

