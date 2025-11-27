Slušaj vest

Katarina Živković već nekoliko nedelja glavna je tema u medijima. Pevačica je krenula u javni rat sa svojom bivšom drugaricom Kijom Kockar, a u ovoj svađi saznalo se i ko je partner s kim pevačica ima dete, a koga je vešto krila od javnosti.

Nakon izjava njene nekadašnje drugarice, Kaćin partner više nije tajna, a sada je otkriveno i kako su se upoznali.

Oni su se upoznali na jednoj privatnoj proslavi. Izvori bliski paru otkrivaju da je veza između njih postala očigledna gotovo odmah, nakon što su se sreli iza bine.

1/6 Vidi galeriju Katarina Živković i Nebojša Stojković Stojke Foto: Marko Karović, Facebook, Printscreen/Instagram

Na toj proslavi Katarina je pevala, Nebojša bio gost

- Stojke je od prvog trenutka nije ispuštao iz vida. Odmah se video taj njegov pogled. Bio je iznenađen i oduševljen. Njih dvoje su za nekoliko minuta "kliknuli". Ona se nasmejala nečemu što joj je rekao - kaže sagovornik i dodaje da je i Katarina imala sličan utisak:

- I ona je bila prijatno iznenađena. Kasnije je rekla da joj je delovao stabilno i duhovito - zaključio je izvor za Informer.

1/6 Vidi galeriju Katarina Živković o Kiji Kockar Foto: Damir Dervisagić, Kurir

Katarina Živković je pre nekoliko meseci govorila o partneru, porodici, ali i prijateljstvima koje je presekla. Ona je tada otkrila zašto svog izabranika nije predstavila javnosti.

- Porodica je za mene svetinja, ja to doživljavam kao album sa fotografijama. To neću dati svima, već najbližim ljudima. Svako ko me prati na mrežama, me ne prati iz ljubavi, neku su jer ih zanima, a neki jer me ne vole i traže mi mane. Ne dam na svoju porodicu, pogotovo sada. Odlučila sam da ja budem eksponirana, ali ne želim da na to osudim ljude oko sebe i porodicu. To ne prija svakome i ne želi to svako - objasnila je tada Kaća i dodala:

Foto: Printscreen/Instagram

- To je ono razmišljanje :" Ako izađete u restoran i ne slikate, znači da niste jeli". Odlučila sam da ne eksponiram partnera, dete i porodicu. Ne zanima me šta ljudi pričaju i ne želim da se pravdam nikome niti dokazujem. Između ostalog sam se i tada opekla. Moj partner nije iz javnog života, kao što nije ni moje dete. Svako radi svoj posao. Moj posao je da se pojavljujem i dajem intervjue, naši odnosi su nešto što nema veze sa kamerom i društvenim mrežama. Naravno da se dogovaramo oko svega - rekla je Kaća tada i otkrila čime ju je partner osvojio.

- Uh davno je to bilo. Osvojilo me je kod njega kompletno sve. Zajedno smo dugo godina, što znači da smo jako kompatibilni i da sve funkcioniše kako treba. Sve dok je tako, ništa nećemo menjati.